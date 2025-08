Mirel Rădoi, euforic după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3: „Semnam cu două mâini”. Detalii despre partida din Conference League

, iar decizia a fost inspirată. Oltenii au câștigat cu scorul de 3-2, după ce au condus cu 3-0. Mirel Rădoi este extrem de mulțumit de rezultat, cu toate că este conștient de problemele din apărare.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, bucuros de rezultatul din Gruia: „Semnam cu două mâini”. Ce a spus despre emoțiile din final: „3-0, cel mai periculos rezultat”

D Universitatea Craiova a Deși echipa a arătat foarte rău în apărare în ultimele 30 de minute, Mirel Rădoi este foarte mulțumit de rezultat, iar problemele defensive le va analiza în următoarele zile:

„Se pare că noi avem emoții cu 3-0. O partidă echilibrată, așa cum mă așteptam. Nu mă așteptam să fie atât de multe goluri. O primă repriză bună, dar o a doua jumătate foarte slabă. Noi am discutat la pauză că nu trebuie să-i băgăm în joc. Vor nu vor, ei sunt cu gândul, ca și noi, la următoarea partidă, așa că trebuia să-i ținem cât mai departe de poartă.

ADVERTISEMENT

Mie-mi place jocul ofensiv, să marcăm goluri, nu să stăm să ne apărăm. Asta nu înseamnă că la fiecare meci vom marca 3 goluri. Semnam cu două mâini dacă mi-ar fi dat cineva acest scenariu la început. Trebuie să vedem ce găsim ca și soluții pentru blocajele din apărare, nu mai puteam ieși din careu.

A continuat și Barbu cu o evoluție bună, e clar că sunt tineri și au nevoie de experiență și cred că astea sunt cele mai potrivite meciuri pentru ei. Toți au jucat bine. Dominarea din repriza a doua e normal, jucăm cu CFR. Nu e ușor, deși a pierdut și cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Nu este o partidă ușoară, am văzut și azi în direct prima repriză cu Trencin. O echipă mult mai bună decât Sarajevo, nu întâmplător i-au eliminat anul trecut. Jucând acasă, cu publicul aproape, trebuie să avem acest echilibru mental de care am tot discutat. Suporterii ne împing de la spate, iar atmosfera va fi incendiară. Dacă nu reușim un meci bun, Spartak Tranva te taxează rapid în deplasare”, a spus Mirel Rădoi, conform

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mihnea Rădulescu despre rolul important cu care a fost însărcinat imediat la Universitatea Craiova

Mihnea Rădulescu părea în curtea Petrolului Ploiești un jucător de finețe, de ultimii 30 de metri, însă odată cu transferul la Craiova, tânărul fotbalist a demonstrat contrariul. Folosit de Mirel Rădoi în flancul drept, Mihnea Rădulescu „ară” toată banda, atât în atac, cât și în apărare:

ADVERTISEMENT

„A fost un meci destul de dificil. Am jucat pe ploaie, am făcut sacrificii și e bine că a ieșit rezultatul pozitiv pentru noi, așa cum ne-am dorit. Așa este fotbalul, pe goluri. Ne bucurăm că marcăm în fiecare meci și ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

Mă bucur că a marcat și colegul meu două goluri, așa cum a marcat și Assad meciurile trecute. Totul se exersează prin antrenamente și prin muncă. Mă simt foarte bine în acest sistem, sunt un jucător polivalent. Îmi place să muncesc mult și să fac sacrificii. Mă bucur că-mi pot ajuta echipa cu goluri și cu assisturi, iar acum ne pregătim de meciul din Conference League”, a declarat Rădulescu la finalul partidei.

Mirel Radoi, conferinta de presa dupa CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-3

Luca Băsceanu, debut în tricoul Universității. Este suma de transfer o povară pentru el?

Luca Băsceanu a fost perla lui Gică Hagi de sezonul trecut, însă nu a strălucit foarte mult pe malul Mării Negre. Mihai Rotaru a plătit 1 milion de euro pentru a-l aduce în Bănie, iar tânăra speranță a fotbalului românesc și-a făcut debutul în meciul cu CFR Cluj:

„Am făcut un joc extraordinar. Nu le-am dat șanse. Pe final am jucat puțin speriați, dar mă bucur că am plecat cu 3 puncte de aici. Știm ce facem la antrenamente, ne antrenăm bine toți și deja începem să ne cunoaștem între noi.

(n.r. – există presiune?) Nu vreau să mă gândesc la presiune. Cred că am arătat că sunt un jucător de echipă azi. Sper s-o țin la fel, cu victorii și jocuri bune. Sperăm ca publicul să ne împingă de la spate în meciul din cupele europene”, a spus Băscean, pentru