Mirel Rădoi face haz de necaz după a șasea înfrângere ca selecționer: „A devenit o obișnuință să pierdem!”

Selecționerul României consideră că elevii săi trebuie să fie mult mai concentrați în meciuri, indiferent dacă sunt amicale sau ofiiciale, pentru a nu mai face greșeli în viitor.

Totodată, Mirel Rădoi a vorbit despre încă o înfrângere rușinoasă pe care a suferit-o la cârma naționalei României, dar speră să obțină un rezultat pozitiv în confruntarea cu Anglia.

Mirel Rădoi face haz de necaz după România – Georgia 1-2

după înfrângerea suferită de România, pe teren propriu, în fața Georgiei, spunând că a devenit o obișnuință ca naționala să piardă:

„Nu ne-am fi închipuit, dar, ca să și glumim, a devenit o obișnuință să pierdem. Trebuie să înțelegem că dacă ajungem să avem 4-5 ocazii clare, trebuie să înscriem. Rămânem cu frustrarea ocaziilor ratate, cu un moral mai scăzut pentru meciul cu Anglia, dar e un meci pierdut nemeritat, așa spun eu.

Sunt multe goluri primite, dar eu v-am spus filosofia mea, dar eu am spus de când am venit, că vreau să marchez cu un gol mai mult decât adversarii. Să vedem în noiembrie, dacă o să fie la fel de rău, poate va veni un alt selecționer cu cifre mai bune.

Mă întreb la câte turnee finale am fost, cred că se știa de la bun început, am declarat public că încerc să joc ofensiv, fără să jucăm cu mingi bubuite. Ne speriam și dacă am fi câștigat astă seară, Anglia e o echipă importantă, eu cred că vom merge cu determinare și atitudine”.

4* victorii, 2 egaluri și 6 înfrângeri are Mirel Rădoi de când este selecționerul României. * Un meci cu Norvegia a fost câștigat la masa verde

„Dacă Răzvan a ratat un penalty, nu înseamnă că nu o să mai bată”

Mirel Rădoi a vorbit și , spunând că nu înseamnă că nu va mai fi desemnat să bată loviturile de la 11 metri doar pentru că a ratat penalty-ul din meciul cu Georgia:

„În partida din Anglia pot apărea jucători cu o viteză în plus. Știu că a venit Cosmin Olăroiu la meci, dar nu am discutat nimic cu el, am și zile în care nu vorbesc cu copiii mei la telefon, ca să mă concentrez pe ce am de făcut.

Vom vedea, erau jucători desemnați înainte, dar asta nu înseamnă că dacă Răzvan a ratat, el nu va mai bate de-acum înainte. Cred că am avut și alte situații în care puteam fi mult mai exacți”.

„Sunt momente în care nu poți să justifici un rezultat doar din cauza unui penalty, sunt deranjat că ratăm ocazii bune, iar acolo crește valoarea jucătorului. Lumea care nu a văzut meciul, o să creadă că meciul a fost la discreția georgienilor, iar acest lucru nu a fost deloc așa.

Se poate face un mixt cu jucătorii de acum, dar pot face parte și alți jucători care nu au fost aici, deci pot să fie și alții convocați pentru Olimpiadă”, a mai spus selecționerul Mirel Rădoi.