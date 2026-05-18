Mirel Rădoi face primul transfer la Gaziantep! Ce fotbalist ia din SuperLiga României

Mihai Dragomir
18.05.2026 | 12:34
Mirel Rădoi a încheiat sezonul din Turcia pe banca lui Gaziantep și pregătește deja următoarea stagiune. Antrenorul român vrea să își întărească formația cu un jucător titular la un club important din SuperLiga. FANATIK a aflat că Edvinas Gertmonas, lituanianul din poarta lui U Cluj, este în negocieri avansate cu Gaziantep.

Mirel Rădoi îl ia la Gaziantep pe Edvinas Gertmonas de la U Cluj

Mirel Rădoi vrea să răzbune campania dezastruoasă de pe final de sezon la Gaziantep. Antrenorul român a terminat campionatul Turciei cu patru înfrângeri la rând, iar jurnaliștii nu au ezitat să îl critice. Prima mutare pusă la cale de tehnician pentru următoarea stagiune vine tocmai din SuperLiga României. Edvinas Gertmonas, portarul naționalei Lituaniei, își încheie contractul cu U Cluj și negociază în prezent cu Gaziantep. Marius Șumudică a venit cu detalii în acest sens la FANATIK SUPERLIGA.

„Gertmonas, ca să vă dau o informație, este aproape de a ajunge la o înțelegere cu Gaziantep. Trebuie găsite fondurile necesare pentru transfer. O sumă modică, dar știu că mai vin și alte procese pe care le au turcii. Gertmonas rămâne liber și este în negocieri avansate cu Gaziantep”, a spus Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Edvinas Gertmonas, lăsat pe bancă la finala de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj

U Cluj l-a adus pe Gertmonas în primăvara anului 2024 de la Zalgiris, devenind de atunci o piesă importantă pentru primul „11” al ardelenilor. În acest sezon, el a fost trimis în poartă la finala de Cupă, unde U Cluj a cedat în fața Universității Craiova la loviturile de departajare.

Duminică, la meciul decisiv din campionat dintre cele două echipe, Cristiano Bergodi a decis să îl titularizeze pe tânărul Ștefan Lefter. Alegerea tehnicianului italian s-a dovedit total neinspirată. Lefter a încasat 5 goluri în total, dintre care două în primele 10 minute ale partidei de pe „Oblemenco”.

  • 1,4 milioane de euro valorează Edvinas Gertmonas în prezent
  • 25 de selecții a strâns pentru naționala Lituaniei
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
