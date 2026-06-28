Mirel Rădoi, gata să dea o nouă lovitură FCSB-ului. Internaționalul român pe care-l vrea cu orice preț la Gaziantep

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Mercato de vară este în plină desfășurare, astfel că transferurile de jucători se pot face în orice moment. FCSB s-a despărțit deja de câțiva titulari și o paște o nouă plecare importantă. Presa din Turcia a scris despre faptul că Mirel Rădoi a cerut transferul lui Ștefan Târnovanu, portarul bucureștenilor, la Gaziantep.

Mirel Rădoi îl vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep

FCSB se află într-o adevărată reconstrucție în această vară. Fosta campioană a României le-a spus adio deja unor jucători precum Vlad Chiricheș, Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac. Cea mai importantă plecare este cea a lui

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Pe picior de plecare este și Acum, presa din Turcia a scris că Ștefan Târnovanu este dorit insistent de Mirel Rădoi la Gaziantep. „La cererea antrenorului Mirel Rădoi, Gaziantep pregătește transferul portarului de la FCSB, Ștefan Târnovanu. O figură notabilă a fotbalului românesc, experimentatul portar de 1,97 m înălțime a jucat 4 meciuri pentru echipa națională”, notează, printre altele, .

Anunțul lui Gigi Becali despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB

Ștefan Târnovanu a avut un rol esențial în performanțele atinse de FCSB în ultimii ani, însă sezonul recent încheiat l-a adus în ipostaza de a se vedea doar rezervă în cea de-a doua parte. Locul său între buturi a fost luat, o bună perioadă, de tânărul Matei Popa, iar

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Recent, Gigi Becali a vorbit despre viitorul portarului de 26 de ani la echipa sa. „(n.r. – Târnovanu rămâne?) La mine contractul e contract, îl respect și ca atare jucătorii trebuie să respecte contractul. Nu știm la ora asta cu cine jucăm U21. Îl avem pe Pădurariu pe stânga, s-ar putea să jucăm cu el. Cică e foarte bun, iar atunci o să apere Târnovanu”, spunea patronul FCSB-ului la TV

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