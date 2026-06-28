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Mirel Rădoi, gata să dea o nouă lovitură FCSB-ului. Internaționalul român pe care-l vrea cu orice preț la Gaziantep

FCSB poate pierde încă un titular în acest mercato de vară. Mirel Rădoi vrea să îl ia la Gaziantep. Ce a scris presa turcă despre dorința antrenorului român.
Mihai Dragomir
28.06.2026 | 16:56
Mirel Radoi gata sa dea o noua lovitura FCSBului Internationalul roman pe carel vrea cu orice pret la Gaziantep
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Mirel Rădoi transferă în Turcia titularul de la FCSB. Foto: Sport Pictures.
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Mercato de vară este în plină desfășurare, astfel că transferurile de jucători se pot face în orice moment. FCSB s-a despărțit deja de câțiva titulari și o paște o nouă plecare importantă. Presa din Turcia a scris despre faptul că Mirel Rădoi a cerut transferul lui Ștefan Târnovanu, portarul bucureștenilor, la Gaziantep.

Mirel Rădoi îl vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep

FCSB se află într-o adevărată reconstrucție în această vară. Fosta campioană a României le-a spus adio deja unor jucători precum Vlad Chiricheș, Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac. Cea mai importantă plecare este cea a lui Darius Olaru, cel care a semnat cu belgienii de la Union St. Gilloise în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

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Pe picior de plecare este și Alexandru Pantea, despre care FANATIK a scris că este dorit de Elias Charalambous în Grecia, la Levadiakos. Acum, presa din Turcia a scris că Ștefan Târnovanu este dorit insistent de Mirel Rădoi la Gaziantep. „La cererea antrenorului Mirel Rădoi, Gaziantep pregătește transferul portarului de la FCSB, Ștefan Târnovanu. O figură notabilă a fotbalului românesc, experimentatul portar de 1,97 m înălțime a jucat 4 meciuri pentru echipa națională”, notează, printre altele, Fotomac.

Anunțul lui Gigi Becali despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB

Ștefan Târnovanu a avut un rol esențial în performanțele atinse de FCSB în ultimii ani, însă sezonul recent încheiat l-a adus în ipostaza de a se vedea doar rezervă în cea de-a doua parte. Locul său între buturi a fost luat, o bună perioadă, de tânărul Matei Popa, iar acest lucru i-a creat multe neplăceri mai experimentatului portar. 

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Recent, Gigi Becali a vorbit despre viitorul portarului de 26 de ani la echipa sa. „(n.r. – Târnovanu rămâne?) La mine contractul e contract, îl respect și ca atare jucătorii trebuie să respecte contractul. Nu știm la ora asta cu cine jucăm U21. Îl avem pe Pădurariu pe stânga, s-ar putea să jucăm cu el. Cică e foarte bun, iar atunci o să apere Târnovanu, spunea patronul FCSB-ului la TV Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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