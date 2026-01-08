Sport

Mirel Rădoi, gata să revină pe bancă! Cu ce echipă negociază, la două luni de la despărțirea de Universitatea Craiova

Mirel Rădoi este aproape de o revenire în antrenorat. Dacă mutarea se va realiza, fostul tehnician de la Universitatea Craiova va fi rivalul lui Marius Șumudică.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 17:55
Mirel Radoi gata sa revina pe banca Cu ce echipa negociaza la doua luni de la despartirea de Universitatea Craiova
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi, gata să revină pe bancă! Cu ce echipă negociază antrenorul. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi nu poate sta departe de terenul de fotbal. La doar două luni după ce a demisionat de la Universitatea Craiova, tehnicianul se află în negocieri cu o echipă din Arabia Saudită.

Mirel Rădoi, gata să revină pe bancă! Cu ce echipă negociază

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în acest sezon în „Faza Ligii” UEFA Conference League, iar această performanță se datorează în mare parte lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Deși a avut rezultate foarte apreciate în Bănie, tehnicianul a decis, în urmă cu două luni, să demisioneze din funcția de antrenor. Pasiunea pentru fotbal nu are cum să moară, astfel că Mirel Rădoi se află deja în negocieri cu o nouă formație.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Mirel Rădoi negociază cu formația Al-Najma, din Arabia Saudită. Dacă această mutare se va realiza, antrenorul se va duela cu Marius Șumudică, „Șumi” semnând, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, cu Al-Okhdood.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

Cine este Al-Najma, formația care negociază cu Mirel Rădoi

Al-Najma este o formație nou promovată în prima ligă din Arabia Saudită. Deși a investit aproape 13 milioane de euro în campania de transferuri din vară, formația care negociază cu Mirel Rădoi are probleme serioase.

ADVERTISEMENT
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost
Digisport.ro
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit

Mai exact, Al-Najma se află pe ultima poziție în clasamentul din Saudi Pro League, cu doar două puncte acumulate în cele 12 etape deja disputate. În cazul în care Mirel Rădoi va semna, acesta va fi rival direct în lupta la retrogradare cu Marius Șumudică.

Al-Okhdood se află pe penultimul loc în Saudi Pro League, cu doar cinci puncte în 12 etape. Obiectivul lui Marius Șumudică este să scoată echipa din zona roșie, iar dacă acest lucru se va întâmpla, contractul său, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, va fi prelungit.

ADVERTISEMENT

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

La scurt timp după ce Mirel Rădoi a demisionat, Mihai Rotaru a dezvăluit că antrenorul nu mai putea continua din punct de vedere emoțional. Patronul Universității Craiova a decis să îl înlocuiască pe Rădoi cu Filipe Coelho.

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. E afectat emoțional, mi-a spus aseară că nu poate să continue, că va face rău echipei. Este foarte greu pentru mine să stau să schimb antrenorii. Trebuie să găsești alte relații, să cunoști alte proceduri.

Din superstiție, nu am vrut să căutam antrenori. Știam că e posibil ca Mirel să plece, e bine măcar că avem acum două săptămâni, e pauza echipei naționale. A fost o decizie grea dacă să mergem pe mâna unui antrenor român sau străin. Având în vedere de ceea ce ne dorim pentru clubul nostru, sunt convins că e corectă decizia de a merge pe mâna unui antrenor străin. Toţi trebuie să înţeleagă că şi dacă trebuie să mutăm soarele de pe cer, o s-o facem ca să luăm titlul! Dorinţa de victorie este mai mare decât frica de eşec”, a spus Mihai Rotaru.

  • 44 de meciuri și o medie de 1,77 puncte/partidă a adunat Mirel Rădoi în ultimul mandat la Universitatea Craiova
  • Al-Tai este singura echipă pe care antrenorul român a pregătit-o în Arabia Saudită
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. În ziua în care a plecat de...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. În ziua în care a plecat de la Rapid, jucătorul a fost prezentat la noua echipă
Alex Musi rupe tăcerea după 6 luni la Dinamo. Ce a găsit în...
Fanatik
Alex Musi rupe tăcerea după 6 luni la Dinamo. Ce a găsit în haita lui Kopic
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag...
Fanatik
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR Cluj în 2026!”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!