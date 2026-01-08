Mirel Rădoi, gata să revină pe bancă! Cu ce echipă negociază, la două luni de la despărțirea de Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi nu poate sta departe de terenul de fotbal. La doar două luni după ce a demisionat de la Universitatea Craiova, tehnicianul se află în negocieri cu o echipă din Arabia Saudită.

Mirel Rădoi, gata să revină pe bancă! Cu ce echipă negociază

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în acest sezon în „Faza Ligii” UEFA Conference League, iar această performanță se datorează în mare parte lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Deși a avut rezultate foarte apreciate în Bănie, tehnicianul a decis, în urmă cu două luni, să demisioneze din funcția de antrenor. Pasiunea pentru fotbal nu are cum să moară, astfel că Mirel Rădoi se află deja în negocieri cu o nouă formație.

, Mirel Rădoi negociază cu formația Al-Najma, din Arabia Saudită. Dacă această mutare se va realiza, antrenorul se va duela cu Marius Șumudică, .

ADVERTISEMENT

Cine este Al-Najma, formația care negociază cu Mirel Rădoi

Al-Najma este o formație nou promovată în prima ligă din Arabia Saudită. Deși a investit aproape 13 milioane de euro în campania de transferuri din vară, formația care negociază cu Mirel Rădoi are probleme serioase.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Al-Najma se află pe ultima poziție în clasamentul din Saudi Pro League, cu doar două puncte acumulate în cele 12 etape deja disputate. În cazul în care Mirel Rădoi va semna, acesta va fi rival direct în lupta la retrogradare cu Marius Șumudică.

Al-Okhdood se află pe penultimul loc în Saudi Pro League, cu doar cinci puncte în 12 etape. Obiectivul lui .

ADVERTISEMENT

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

a dezvăluit că antrenorul nu mai putea continua din punct de vedere emoțional. Patronul Universității Craiova a decis să îl înlocuiască pe Rădoi cu Filipe Coelho.

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. E afectat emoțional, mi-a spus aseară că nu poate să continue, că va face rău echipei. Este foarte greu pentru mine să stau să schimb antrenorii. Trebuie să găsești alte relații, să cunoști alte proceduri.

Din superstiție, nu am vrut să căutam antrenori. Știam că e posibil ca Mirel să plece, e bine măcar că avem acum două săptămâni, e pauza echipei naționale. A fost o decizie grea dacă să mergem pe mâna unui antrenor român sau străin. Având în vedere de ceea ce ne dorim pentru clubul nostru, sunt convins că e corectă decizia de a merge pe mâna unui antrenor străin. Toţi trebuie să înţeleagă că şi dacă trebuie să mutăm soarele de pe cer, o s-o facem ca să luăm titlul! Dorinţa de victorie este mai mare decât frica de eşec”, a spus Mihai Rotaru.