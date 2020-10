Mirel Rădoi, groggy la interviul de după meci: ”Să nu luăm multe cu Austria!” Acum o lună i-am bătut în deplasare

Selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, a venit groggy la interviul de după meciul pierdut în fața Norvegiei, în Liga Națiunilor.

”Tricolorii” au fost învinși de Norvegia, scor 0-4, și au pierdut prima poziție a clasamentului din prima grupă a Ligii B.

Eșecul extrem de clar de la Oslo îngreunează obiectivul de a ne califica la CM 2022. În acest moment, România se află urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a Mondialului din Qatar, care va avea loc în luna decembrie, dar poate pierde acest privilegiu

La interviu, Mirel Rădoi a venit groggy și a avut un discurs incredibil

”Nu știu ce aș mai putea spune. Îmi e rușine de rușinea dumneavoastră. Sunt multe de discutat, dar mă voi limita la câteva idei. E clar că atunci când joci de această manieră nu poți avea mari așteptări”, a spus groggy selecționerul Mirel Rădoi după meciul din Norvegia.

”Sunt lcururi stranii pe care încerc să le înțeleg. Nu știu cum o echipă care a jucat 120 de minute a făcut 3 schimbări, iar noi care am jucat 90 de minute și am făcut 7 schimbări nu am avut prospețime. Nu pot să remarc nimic, nici atitudine, nici reacție. Ne asumăm întreaga răspundere. Nu vorbim de un scor drastic, ci de o umilință”, a continuat el.

”Nu am făcut pressing, nu am avut prospețime. În momentul de față putem spune că între cele două formule de echipă pe care le-am folosit, în Islanda și aici, nu există diferențe. Sunt diferențe mari de la tineret la seniori, jucătorii trebuie integrați ușor. Cineva trebuie să-și asume aducerea lor și sper ca atunci când vor veni să înțeleagă ce așteptăm de la ei și să nu mai avem astfel de rezultate.

La ce gânduri mă trec acum, mă gândesc la o limitare de scor în meciul de miercuri cu Austria. V-am răspuns sincer, poate mâine mă voi trezi mai optimist. Necalificarea din meciul cu Islanda ne-a afectat mental și nu am reușit să-i capacităm pe jucători pentru acest meci. La felul cum am jucat în această seară nu am cele mai mari speranțe pentru meciul cu Austria.

Nu e un mesaj pozitiv, dar asta simt acum. Problema noastră nu este adversarul, ci cum ne prezentăm noi este cea mai mare problemă. Astăzi am arătat de parcă eram juniorii sau echipa a doua a Norvegiei.

Îmi cer scuze celor care ne-au susținut, pentru că nu numai noi am suferit o umilință și cei de acasă. Probabil că și alegerea primului 11 a fost greșit în Islanda și acum. Pare riscant jucând în acest fel, dar acesta este fotbalul moder. Așa cum trebuie ca cineva să-și asume și integrarea jucătorilor de la tineret, indiferent dacă vom fi noi sau altcineva”, a încheiat Rădoi.

