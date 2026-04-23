Mirel Rădoi i-a luat tare pe jucătorii lui Gaziantep! Turcii au aflat totul: „Să nu vă așteptați la asta”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, așa cum , din etapa a 5-a a play-out-ului SuperLigii. Antrenorul român a semnat în Turcia, la Gaziantep, iar jurnaliștii turci au descoperit care a fost primul mesaj care a fost oferit noilor săi jucători.

Mirel Rădoi i-a luat tare pe jucătorii lui Gaziantep

Mandatul lui Mirel Rădoi la FCSB a durat doar o lună și 11 zile. Deși trebuia să rămână pe bancă până la finalul sezonului aflat în plină desfășurare, tehnicianul a decis să dea curs ofertei primite din Turcia, în contextul în care consideră că mutarea la Gaziantep poate fi un pas important în cariera sa de antrenor principal.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a efectuat primul antrenament fix în ziua în care a semnat cu Gaziantep. Cu patru meciuri rămase de disputat, antrenorul le-a transmis elevilor săi că misiunea nu va fi deloc ușoară, însă, lucrând împreună, rezultatele nu vor întârzia să apară. Rădoi are în lot trei fotbaliști români: Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

„Nimic nu este ușor. Dacă ar fi fost ușor, aș juca și acum fotbal. Dar în acest moment nu mai pot juca. Așa că nu vă așteptați ca totul să fie ușor. Meciurile, antrenamentele, recuperarea, totul. Suntem cu toții bine împreună?”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Mirel Rădoi la momentul semnării contractului

La scurt timp după semnarea contractului cu Gaziantep, pe Gaziantep Metropolitan Stadium, Mirel Rădoi s-a declarat foarte încântat de oportunitatea apărută. , însă îl compară cu cel din SuperLiga României. Deși a avut mai multe oferte, Rădoi a apreciat că experiența din Superliga turcă îi poate impulsiona cariera.

ADVERTISEMENT

„Am analizat statisticile anterioare. Nu sunt magician, dar sunt o persoană căreia îi place să muncească din greu. Desigur, vom face greșeli, dar niciuna dintre aceste greșeli nu va fi intenționată. Le mulțumesc tuturor dinainte. De asemenea, îi mulțumesc fostului meu club pentru că mi-a oferit oportunitatea de a veni aici.

ADVERTISEMENT

Liga turcă este în prezent pe locul 9. Acest lucru arată că este o ligă de mare calitate. Ligile din România și Turcia sunt similare; și noi jucăm cu pasiune și emoție. Și aici fotbalul se joacă la fel. Am primit anterior oferte din Arabia Saudită, dar nu erau concrete. Știu cât de puternică este liga turcă. Am ales să vin aici atât pentru a fi într-o ligă puternică, cât și pentru a concura în Europa. În trecut, nume precum Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au avut succes aici. Acesta a fost unul dintre factorii care mi-au influențat decizia”, a declarat Mirel Rădoi.