Mirel Rădoi iese la atac după ce Universitatea Craiova a devenit liderul SuperLigii: „Nu ai cum să joci în condițiile astea!”

Universitatea Craiova defilează sub comanda lui Mirel Rădoi, iar echipa din Bănie a ajuns la trei succese consecutive în SuperLiga României. Ultima victorie a fost una muncită, , grație unui gol marcat de Alexandru Cicâldău.

Mirel Rădoi, laude la adresa jucătorilor după al treilea succes consecutiv în SuperLiga: „Într-o săptămână am reușit să ajungem pe primul loc, ceea ce nu este deloc întâmplător”

De la revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, Universitatea Craiova joacă fotbal și a ajuns la trei victorii la rând în campionat. După succesul cu Unirea Slobozia, oltenii au urcat, cel puțin pentru moment, pe primul loc în SuperLiga României.

Jocul de la Clinceni nu a fost deloc unul ușor, iar diferența pe tabelă s-a făcut abia în minutul 77, când Alexandru Cicâldău a punctat pentru oaspeți. Gazonul nu s-a prezentat la cele mai înalte standarde, lucru care a făcut jocul oltenilor și mai dificil.

La finalul partidei, Mirel Rădoi a avut laude la adresa jucătorilor pentru cele trei victorii obținute sub comanda sa, iar tehnicianul a vorbit și despre , transfer despre care FANATIK a scris în exclusivitate.

„Mă așteptam să avem ceva probleme din cauza stării gazonului. Erau foarte importante cele trei puncte. Măcar până mâine ne putem bucura de prima poziție, să ne motiveze că într-o săptămână am reușit să ajungem pe primul loc, ceea ce nu este deloc întâmplător pentru că băieții merită felicitați, la felul cum s-au pregătit în această săptămână, chiar nu am ce să le reproșez.

Sunt foarte mulțumit datorită mentalității, mereu unde vom juca, indiferent că este vorba de o partidă acasă sau în deplasare, vreau să câștig. Înainte de meci le-am spus celor din staff că în seara aceasta și un 0-0 e ok, nu am cum să condamn jucătorii, pentru că în aceste condiții nu ai cum să joci fotbal.

Sunt câteva lucruri pe care le-am schimbat, chiar dacă am păstrat sistemul și Costel a mai jucat 4-3-3 cu băieții, am schimbat puțin abordarea, am încercat oarecum să echilibrăm cele două momente ale jocului, să avem o prevenție, pentru că până acum jucau om la om, ceea ce până la urmă e ideea fiecărui antrenor și am preferat în situația în care am primit gol aproape la fiecare meci să încercăm să remediem puțin problemele defensive.

Așa am dat o oarecare libertate oamenilor de atac, să poată să primească mingile mai ușor în situație de 1 contra 1 sau să primească mingea între linii. (n. r. despre transferul lui Mogoș) Din ce am înțeles da, urmează să facă vizita medicală, sper să fie cât mai repede aproape de noi pentru că el a avut o perioadă în care a fost inactiv și sper să-l aducem cât mai repede din punct de vedere fizic cât mai aproape de nivelul băieților”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu.

Mirel Rădoi, despre Alisson Safira: „Nu a avut realizările la care ne-am fi așteptat cu toții la un atacant”

Antrenorul Universității Craiova a vorbit și despre integrarea brazilianului Alisson Safira la echipă, jucătorul fiind cerut de Costel Gâlcă, fostul tehnician al formației din Bănie.

„(n. r. despre Alisson Safira) După trei partide suntem mulțumiți de evoluțiile lui și cred că indiferent de numele antrenorului de pe bancă, cred că trebuie să intre la fel de motivat. Cred că nu a avut realizările la care ne-am fi așteptat cu toții la un atacant, ca în fiecare din aceste trei meciuri să marcheze câte un gol, dar cred că și-a făcut treaba foarte bine.

Noi am căutat în momentul acesta un atacant în care să avem încredere că nu pierde mingile atât de ușor, că poate să dea timp celor trei mijlocași, celor două extreme, să poată intra între linii, să atace profunzimea, pentru că dacă mereu vom veni cu toții la primit, va fi greu să marcăm goluri. El s-a încadrat în aceste criterii, pe care deja v-ma spus, nu a fost un jucător pe care eu l-am ales, dar mi-am dat acordul. Lucraseră deja la el Costel cu staff-ul și clubul”, a spus Mirel Rădoi la finalul partidei.