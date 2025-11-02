Mirel Rădoi iese la atac și îi ia la țintă pe cei de la Rapid: „Echipă care se bate la titlu…” / „Nu are doctorul paracetamol”

ADVERTISEMENT

au încercat să fragmenteze jocul la partida cu Universitatea Craiova l-a enervat pe Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi taxează jocul celor de la Rapid

Tehnicianul formației oltene i-a înțepat pe giuleșteni, despre care insinuează că au fost ajutați și de către maniera de arbitraj.

„În momentul în care o echipă nu iese din jumătatea ei trebuie să intervină altcineva. Să îi ducă 60-70 de metri, iar minge lungă, iar ne întoarcem înapoi. Nicio problemă, o luăm de la capăt, noi nu ne schimbăm principiile. Mai pierdem meciuri, mai facem egal, dar nu ne schimbăm. Merge în continuare. Atâta timp cât ai mingea lângă tine și nu vrei să o iei, asta nu mai depinde de noi. Și spui că vrei să iei campionatul.

Noi, ce putem să facem, să îmbunătățim, la nivel de timp efectiv de joc, de a repune cât mai repede, de a nu învăța jucătorii să se tăvălească pe jos. De a nu lăsa doctorii să intre decât dacă sunt lovituri serioase, astea sunt principii pe care o să le vedeți la toate echipele pe care eu le antrenez. Asta le cer și arbitrilor, că dacă jucătorii trag de timp, să le dea cartonaș galben”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, pus pe glume după ce Craiova a făcut egal cu Rapid

cu privire la stilul de joc și intensitatea arătată în SuperLiga și a subliniat, printr-o glumă, modul în care încearcă să-i facă pe elevii săi să aibă un joc cât mai cursiv.

„Și la antrenament, nu le dau fault, le spun să se ridice repede că nu are doctorul paracetamol că e frig acum și o să răciți stând pe jos. Când mergem în Europa, indiferent de echipă, ne iau cu un ritm cum nu vezi în SuperLiga. Dacă noi nu încercăm să creștem timpul efectiv chiar e o problemă. Nu facem altceva decât să le dăm apă la moară echipelor care trag de timp. E Craiova? Dați-le galben până se face echipamentul de culoarea asta”, a mai spus Mirel Rădoi la conferința de presă.