Alexandru Mitriță a fost în centrul atenției în această săptămână, odată cu anunțul „despărțirii“ de echipa națională. Foarte multe personalități din sportul românesc au comentat decizia lui Alex, iar acum, la câteva zile distanță, a venit și rândul lui Mirel Rădoi să-și expună punctul de vedere.

Mirel Rădoi, surprins total de decizia lui Alexandru Mitriță de a se retrage de la naționala României

Subiectul a fost comentat, pe scurt și de Mirel Rădoi, fostul său antrenor de la Universitatea Craiova. Tehnicianul oltenilor s-a ținut și de glume, menționând că, odată cu absența lui Mitriță de sub tricolor, Ștefan Baiaram va avea și mai multe șanse să intre pe teren.

„Nu mă ascund în spatele cuvintelor. Ce face Mitriță, e decizia lui. Sper să nu regrete, atâta tot. Dacă a luat o decizie, sper să aibă argumente și pro și contra și să fie sigur pe ceea ce a decis. În 2010 și eu m-am retras de la națională, a fost decizia cea mai bună pentru mine și mi-o asum inclusiv în ziua de azi. Ca să glumim un pic, e bine că s-a retras Mitriță, ca să aibă loc Baiaram. Nu mă așteptam să renunțe, chiar și acum mă miră. Probabil în ultima perioadă s-au strâns mai multe lucruri și el știe cel mai bine. Posibil să se gândească și pentru viitorul familiei lui. Te apuci din pasiune, apoi joci pentru trofee, iar la final de carieră pentru bani“, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi își avertizează jucătorii înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

, iar acum toate gândurile duc spre marele meci de vineri. Mirel Rădoi a fost prezent la conferința de presă premergătoare jocului cu Dinamo și a anunțat că va lua o decizie radicală în cazul în care jucătorii nu vor fi 100% cu mintea doar la meciul cu Dinamo. De asemenea, acesta a punctat că nu există probleme serioase de lot.

„Avem probleme minore, nu este ceva important. Poate juca oricine, totul depinde de ei, de forma lor, de cum se prezintă la antrenamente. În momentul acesta, cel mai important joc e cel cu Dinamo. Cine se gândește la Rakow, poate pleca acasă, cu familia. Cine se gândește la Rakow și simt eu acest lucru, este scos din lot. Nu trebuie să ne stea deloc mintea la ce partide urmează, doar Dinamo contează“, a declarat Mirel Rădoi.

Mihai Rotaru anunţă spectacol total la marele derby

Chiar dacă Universitatea Craiova are în față un program extrem de dificil în perioada următoare, cu Dinamo acasă, Rakow în Conference League și FCSB în deplasare, acest lucru nu îi sperie pe oficialii din Bănie.

„Suntem învățați să jucăm așa. Este un meci pe care de-abia îl așteptăm (n.r. – contra lui Dinamo). Suporterii, jucătorii, stafful, conducătorii, legendele Universității Craiova, toată lumea! Toată lumea așteaptă acest meci, pentru a arăta valoarea noastră. Și pentru a arăta ce putem să facem. Dinamo este un nume pe care noi îl așteptăm în Bănie”, a declarat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.