Mirel Rădoi îl amenință cu plecarea pe bașkanul lui Gaziantep: „Nu m-am apucat de antrenat pentru bani. Schimb și 10 cluburi într-un an dacă e nevoie”

Mirel Rădoi a oferit declarații șocante după ce a terminat sezonul în Turcia! Fostul antrenor de la FCSB și U Craiova amenință conducerea turcă cu plecarea. Iată care este motivul
Ciprian Păvăleanu
26.05.2026 | 23:10
Mirel Rădoi amenință conducerea turcă cu plecarea de la Gaziantep. Foto: Colaj FANATIK
Mirel Rădoi (45 de ani) a părăsit-o pe FCSB în mijlocul play-out-ului, deși i-a promis patronului Gigi Becali că vine să salveze echipa de la un sezon ratat și să o califice în cupele europene. Fostul selecționer a fost ademenit în Turcia de Gaziantep, însă situația de la clubul la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu este una destul de complicată, iar românul îl amenință cu plecarea pe bașkanul clubului, Memik Yılmaz

Pleacă Mirel Rădoi de la Gaziantep? Declarații de ultimă oră ale antrenorului

Gaziantep riscă să aibă interdicție la transferuri, iar Mirel Rădoi se teme de acest lucru. Românul mai are contract încă un an cu turcii, însă despărțirea ar putea fi prematură. Fostul selecționer al României recunoaște că intenționează să aibă o discuție cu conducerea clubului în cazul în care nu poate aduce întăriri la echipă și ia în calcul să plece.

„Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori. Eu când m-am apucat de meseria asta nu am făcut-o nici pentru performanță, nici pentru bani, a fost pur și simplu pasiune”, a declarat Mirel Rădoi, conform sport.ro. 

Mirel Rădoi, 4 din 4 înfrângeri la Gaziantep! Care a fost reacția bașkanului

Antrenorul român a părăsit-o pe FCSB cu gândul că are șansa să facă performanță la o echipă dintr-un campionat puternic al Europei, însă până acum lucrurile nu decurg așa cum s-ar fi așteptat. Mirel Rădoi a pierdut toate cele patru meciuri din finalul sezonului și i-a pus pe gânduri pe cei din conducere.

Bașkanul clubului recunoaște că încă nu a avut o discuție cu antrenorul lui Gaziantep, însă în următoarele zile va avea loc o întâlnire: „Președintele clubului de fotbal Gaziantep, Memik Yılmaz, a declarat că nu a avut încă o întâlnire oficială cu Mirel Rădoi, actualul antrenor. Rădoi este încă antrenorul cu contract al clubului. Yilmaz a menționat că echipa mai are aproximativ 80 de zile la dispoziție (n.r. până la începerea noului sezon) și că discuțiile privind staff-ul tehnic vor avea loc în zilele următoare”, a scris presa din Turcia. 

Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
