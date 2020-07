Mirel Rădoi îl desființează pe fostul selecționer Christoph Daum. Cine va fi decarul naționalei

Mirel Rădoi dă de pământ cu mandatul lui Cristoph Daum pe banca tehnică a naționalei României.

Mirel Rădoi a recunoscut că nu i-a plăcut nimic din mandatul tehnicianului german, unul dintre cei mai criticați selecționeri din ultimii 20 de ani.

Totodată, actualul selecționer a stabilit și cine va fi decarul „tricolorilor” în viitor, care să ajute România în barajul cu Islanda și nu numai.

Mirel Rădoi îl desființează pe Cristoph Daum

Mirel Rădoi a vorbit despre mandatul lui Cristoph Daum la naționala României și a mărturisit că nu a văzut nimic bun din perioada petrecută de antrenorul german la cârma „tricolorilor”:

„Mie nu mi-a plăcut nici jocul, nici primul 11. Nu am ieşit niciodată public. Ba din contră, am ieşit şi am zis atât timp cât are contract trebuie să rămână şi să îl ducă la bun sfârşit.

Dar mie nu mi-a plăcut nimic. Nici selecţia jucătorilor, nici sistemul de joc, nici atitudinea, nici automatisme, nici organizare, nimic”.

„În momentul în care a venit Cosmin, imediat trebuia să se vadă ceva. Nu avea ce să facă în plus decât să umble la atitudinea jucătorilor. A reuşit, după aceea probabil că trebuia să mai adauge ceva.

E clar că şi Cosmin trebuia să schimbe, să mai aducă ceva în plus, dar eu nu consider mandatul lui Cosmin un eşec”, a mai spus Mirel Rădoi pentru telekomsport.ro.

Cine va fi decarul naționalei

Mirel Rădoi a dezvăluit și că Ianis Hagi va fi decarul naționalei României: „Avem mulți jucători care pot purta tricoul cu numărul 10. Începem cu Ianis, Budescu, Nistor, Stanciu, Cicâldău, Maxim.

Sunt 6 la prima strigare. Să nu mai spun de Alexandru Băluță. Sau, spre exemplu, de Eric Bicfalvi, care joacă numărul 10 la echipa de club.

Jucătorul despre care noi credem că poate juca numărul 10 trebuie să vrea tricoul. Dacă spune că nu îl vrea, atunci e clar. Ianis e decarul meu, am mai spus-o”.