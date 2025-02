Mirel Rădoi îl vrea pe Mogoș la Universitatea Craiova. Prima reacție a CFR-ului. Exclusiv

Universitatea Craiova nu și-a luat gândul de la titlu, iar noul antrenor Mirel Rădoi vrea să-și întărească lotul pe final de mercato. clubul oltean e pe cale să acopere și gaura din defensivă și încearcă să perfectezee aducerea lui Vasile Mogoș, aflat în dizgrație la CFR Cluj.

Mirel Rădoi îl vrea pe Vasile Mogoș la Universitatea Craiova. Prima reacție a conducerii lui CFR Cluj

Universitatea Craiova a fost nevoită să-l folosească pe acest post pe costaricanul Carlos Mora, mai degrabă un mijlocaș. Chiar dacă nu s-a descurcat rău, s-a văzut că nu se simte bine pe acel post, iar de aceea oficialii olteni sunt în căutarea unei soluții viabile.

Și se pare că au găsit-o în curtea rivalei la titlu CFR Cluj, de unde vor să-l transfere pe Vasile Mogoș, jucător intrat în dizgrația antrenorului Dan Petrescu. Informația a fost prezentată în exclusivitate de Horia Ivanovici la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Avem o informație de ultimă oră, o exclusivitate marca FANATIK. Universitatea Craiova pregătește un transfer foarte interesant: Mirel Rădoi îl vrea pe Mogoș, de la CFR Cluj. Aceasta este informația de ultim moment, ultima bombiță pe piața de mercato”, a anunțat Horia Ivanovici.

Negocierile au fost confirmate în direct în cadrul emisiunii și de președintele clujean Cristi Balaj, care a dezvăluit faptul că ardelenii nu se vor opune unui transfer al lui Mogoș la Craiova. El a precizat și condițiile financiare ale mutării, dar și clauza care va fi introdusă în contract.

„Au existat din partea celor de la Craiova discuții legate de transferul lui Mogoș. S-au întâmplat în cursul zilei de ieri… Au cerut anumite informații… Noi suntem deschiși, până la urmă Mogoș este un jucător care și-a demonstrat valoarea în perioada în care a jucat la CFR Cluj. A fost și la Campionatul European…

Suntem deschiși la discuții în ceea ce-l privește. El este sub contract cu noi, dar are posibilitatea să plece la altă echipă, fără ca CFR să încaseze vreun ban. Nu are o hârtie la mână, dar există cuvântul dat.

Sunt mici condiții… De exemplu, dacă se transferă în campionatul intern, e vorba despre meciurile directe. Vorbim despre un minim de pretenții pe care le avem.

Au fost anumite discuții în ceea ce-l privește. Eu am o părere foarte bună despre el și dacă va merge la Craiova, din punctul meud e vedere, vor fi mai puternici cei de acolo”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

