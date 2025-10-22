Mirel Rădoi, impresionat de Noah: „Între U Cluj și Dinamo”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova joacă joi seara pe Ion Oblemenco cu Noah, în UEFA Conference League. Oltenii vor să obțină primele puncte în cupele europene, după înfrângerea suferită în prima etapă în fața celor de la Raków. Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înainte de partida cu armenii de la Noah.

Oltenii vor 3 puncte din meciul cu armenii de la Noah

Se anunță un meci complicat pentru Universitatea Craiova. Noah, deși pare un nume destul de necunoscut, a crescut mult în ultimii ani. În prima rundă, armenii au câștigat cu 1-0 în fața celor de la Rijeka.

Mirel Rădoi se așteaptă la o replică bună din partea celor de la Noah

a analizat echipa din campionatul Armeniei și spune că partida de pe Ion Oblemenco va fi una de foc. Antrenorul Universității Craiova e de părere că armenii au un stil de joc asemănător celor de la Dinamo și Universitatea Cluj, două formații din Superliga României.

„Am vrut ca antrenamentul oficial să îl facem pe stadion și nu la bază, să avem 75 de minute de antrenament și nu 60. Astfel, îi bag și pe băieți în febra jocului mai bine. Am preferat să fie într-un context oficial. Ne așteaptă o partidă dificilă.

Oamenii vor spune că e diferență mare între România și Armenia. Nu cred că e diferență așa mare între Universitatea Craiova și Noah. Dacă ar trebui să analizez punctual, cred că undeva între jocul lui U Cluj și Dinamo, Noah joacă un 4-3-3. Au o dinamică foarte bună a jucătorilor.

Meciurile de acasă au o motivație specială prin prezența publicului. Am asemenea discursuri și în meciurile din deplasare, dar nu prea ne iese. Se simt mult mai puternici acasă. E o problemă a noastră de mentalitate și sper să schimbăm asta”, a declarat Mirel Rădoi , conform