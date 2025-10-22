Sport

Mirel Rădoi, impresionat de Noah: „Între U Cluj și Dinamo”

Ce spune Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova - Noah. Antrenorul echipei din Bănie i-a comparat pe armeni cu două formații din Superliga României.
Alex Bodnariu
22.10.2025 | 22:51
Mirel Radoi impresionat de Noah Intre U Cluj si Dinamo
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi, îngrijorat înainte de Universitatea Craiova - Noah. Ce spune despre fotbalul din Armenia
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova joacă joi seara pe Ion Oblemenco cu Noah, în UEFA Conference League. Oltenii vor să obțină primele puncte în cupele europene, după înfrângerea suferită în prima etapă în fața celor de la Raków. Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înainte de partida cu armenii de la Noah.

Oltenii vor 3 puncte din meciul cu armenii de la Noah

Se anunță un meci complicat pentru Universitatea Craiova. Noah, deși pare un nume destul de necunoscut, a crescut mult în ultimii ani. În prima rundă, armenii au câștigat cu 1-0 în fața celor de la Rijeka.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi se așteaptă la o replică bună din partea celor de la Noah

Mirel Rădoi a analizat echipa din campionatul Armeniei și spune că partida de pe Ion Oblemenco va fi una de foc. Antrenorul Universității Craiova e de părere că armenii au un stil de joc asemănător celor de la Dinamo și Universitatea Cluj, două formații din Superliga României.

„Am vrut ca antrenamentul oficial să îl facem pe stadion și nu la bază, să avem 75 de minute de antrenament și nu 60. Astfel, îi bag și pe băieți în febra jocului mai bine. Am preferat să fie într-un context oficial. Ne așteaptă o partidă dificilă.

ADVERTISEMENT
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Digi24.ro
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

Oamenii vor spune că e diferență mare între România și Armenia. Nu cred că e diferență așa mare între Universitatea Craiova și Noah. Dacă ar trebui să analizez punctual, cred că undeva între jocul lui U Cluj și Dinamo, Noah joacă un 4-3-3. Au o dinamică foarte bună a jucătorilor.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România!...
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă

Meciurile de acasă au o motivație specială prin prezența publicului. Am asemenea discursuri și în meciurile din deplasare, dar nu prea ne iese. Se simt mult mai puternici acasă. E o problemă a noastră de mentalitate și sper să schimbăm asta”, a declarat Mirel Rădoi înaintea partidei cu Noah din Conference League, conform Digi Sport.

Au trecut 5.845 de zile de când un român marca o dublă în...
Fanatik
Au trecut 5.845 de zile de când un român marca o dublă în Champions League! Una dintre reușitele lui Dennis Man din PSV – Napoli a intrat în Cartea Recordurilor
Edi Iordănescu, anunț de ultim moment despre viitorul său la Legia: „A fost...
Fanatik
Edi Iordănescu, anunț de ultim moment despre viitorul său la Legia: „A fost decizia lor”
Dorin Goian, prima reacție după ce jucătorul său a făcut accident, fiind băut:...
Fanatik
Dorin Goian, prima reacție după ce jucătorul său a făcut accident, fiind băut: ”Hai să nu judecăm atât de aspru”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'arși' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o...
iamsport.ro
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'arși' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!