Mirel Rădoi, în alertă înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș: „O partidă intensă. Rezultatul lor cu Rapid trebuia să fie altul”

Oltenii au condus cu 3-0 în deplasarea de la Arad, însă UTA a egalat incredibil pe final. Costel Gâlcă, antrenorul formației din Bănie, a prefațat duelul din etapa a doua cu nou-promovata FC Argeș.

Universitatea Craiova caută prima victorie din noul sezon

. Mihai Rotaru i-a făcut poftele lui Mirel Rădoi și i-a adus jucători pe mai toate pozițiile. Acum, antrenorul Universității Craiova are misiunea de a găsi un prim „11” ideal și de a le da ritm fotbaliștilor.

Mirel Rădoi e sigur că meciul cu FC Argeș nu va fi deloc ușor, întrucât piteștenii vor să demonstreze că își merită locul în Superliga României. Antrenorul formației din Bănie vrea să vadă o atitudine bună din partea elevilor săi. În plus, el a spus și câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat la Arad, când echipa sa a obținut doar un punct.

„Tot timpul găsesc să reproșez ceva”

„Cred că ne așteaptă o partidă intensă. FC Argeș, cum am văzut partida cu Rapid și ultimul amical, e o echipă destul de agresivă, care încearcă să impună ritmul jocului în momentul în care are posesia balonului. E destul de compactă pe cele două momente de joc – organizare ofensivă și organizare defensivă – o echipă exactă, care știe ce are de făcut în momentul în care pierde mingea: reacție imediată și densitate mare de jucători pe zona mingii.

După aceea, imediat, o echipă foarte reactivă, încearcă să joace direct în față, să verticalizeze, să poată surprinde adversarul. O echipă care, sincer vă spun, din punctul meu de vedere, a avut ocaziile mai multe și mai clare cu Rapid, iar rezultatul de pe tabelă nu este cel care trebuia să fie la final.

Tot timpul găsesc să reproșez ceva. Dacă e să le luăm punctual și să ne raportăm la ceea ce s-a discutat în ultima perioadă, dacă am fi puțin mai atenți, ne-am edifica cu toții și nu cred că ar mai fi astfel de dispute.

Principalul vinovat, așa cum am spus și după meci, sunt câte puțin din mai multe elemente. Dacă ne uităm și la FCSB, care a făcut cele mai puține schimbări anul acesta, sau la Hermannstadt, vedem că și ele întâmpină anumite dificultăți încă din primele etape

(N. r. Mai așteptați, jucători?) Asta rămâne la latitudinea clubului dacă se mai aduc sau nu jucători”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Ce probleme medicale sunt la Universitatea Craiova

„Nu sunt probleme medicale grave, a fost un moment de epuizare, crampe. Cred că în momentul de față nu sunt mari probleme, așteptăm de la doctor ceva răspuns vis-a-vis de jucătorii care ar putea să întâmpine o stare de oboseală, pentru că și antrenamentele în săptămână asta nu au fost ușoare și la fel o să continue până la urmă.

Ce a spus și Băluță mai devreme, e și o competiție în trei, cine se antrenează cel mai bine la sfârșit de săptămână are prilejul de a juca, nu ne uităm de poziție, de vârstă, de minute jucate, până la urmă pentru mine contează foarte mult ceea ce fac în timpul săptămânii.

Cine acumulează cele mai multe informații, cine le expune, devotamentul față de echipă, pentru mine lucrurile astea contează mai mult decât orice ar fi altceva în urmă, când a jucat ultima partidă sau cum a făcut-o”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi.