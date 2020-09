Mirel Rădoi, în gardă înainte de baraj: ”Fața Islandei nu va mai fi cea din meciul cu Belgia”

Selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, este în gardă înainte de barajul cu Islanda pentru calificarea la Campionatul European.

Tehnicianul a explicat cum a încercat să-i resusciteze pe jucători după remiza de pe teren propriu cu Irlanda de Nord și cum a reușit să-i surprindă pe austrieci.

După cele patru puncte obținute în primele două meciuri din Liga Națiunilor, pentru ”tricolori” urmează barajul cu Islanda, la 8 octombrie, la Reykjavik.

Barajul cu Islanda, următoarea misiune a lui Mirel Rădoi

”Fața Islandei nu este cea din meciul cu Belgia, deoarece nu au avut decât doi titulari de drept. Au încercat să aducă și ei generația de la tineret pentru a vedea cum fac față, dar și pentru că au lăsat jucătorii la cluburi pentru a se pregăti de începutul sezonului”, a declarat Mirel Rădoi despre barajul cu Islanda.

”Prin prisma adversarilor, e clar că a fost o dezamăgire egalul cu Irlanda de Nord. Dar poate dacă am fi câștigat acel joc nu am mai fi mers cu atâta ambiție în Austria și poate chiar am fi pierdut”, a mai spus el la Pro X.

”Este posibil ca Austria să se fi relaxat după meciul foarte bun și victoria din Norvegia. Am văzut rapoartele și în meciul cu noi au scăzut ritmul față de meciul cu Norvegia. Este clar că au fost puțin obosiți. I-am surprins că faptul că jucăm în 4-3-3, și-au dat seama abia după ce au luat primul gol”, a continuat Rădoi.

”Noi, în ultimii ani, suferim foarte mult la duelurile unu la unu și de aceea trebuie să găsim o altă modalitate de a ne domina adversarul. Noi am uitat să ne bucurăm de victorii la echipa națională. Le-am spus băieților să se bucure, meritau asta după dezamăgirea cu Irlanda de Nord”, a afirmat Rădoi.

În final, selecționerul a comentat și declarația lui Dan Petrescu, care s-a arptat deranjaat de faptul că Rădoi a spus că Austria e peste România: ”Nu pot să îi răspund unui coleg, unui antrenor foarte bun care este garanția succesului în România.

Partidele nu cred că sunt amicale, din moment ce noi suntem în barajul pentru Euro datorită acestei competiții. Nu cred că cineva și-a permis să spună că CFR Cluj a fost mai bună decât Rennes, pe hârtie, decât Lazio. Toată lumea s-a referit la acea comparație dintre CFR Cluj și Floriana.

Austria are jucători de la Leipzig, eu nu am încercat să îi supraevaluez, am încercat să fiu cât mai corect. La fel și CFR a plecat cu a doua șansă cu Rennes, cu Lazio și au reușit să facă o figură foarte frumoasă. Dar nici naționala Austriei nu se poate compara cu Floriana”.