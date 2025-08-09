Mirel Rădoi, în gardă înainte de U Craiova – Hermannstadt: „Mi-e teamă”. Ultimele vești despre accidentarea lui Bancu. Video

Mirel Rădoi a prefațat meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt de duminică, ora 18:30, din etapa a cincea a actualei ediții de Superliga.

Mirel Rădoi a admis înainte de meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt: „Mi-e teamă din puncte de vedere emoțional ca băieții să nu se relaxeze”

Antrenorul echipei din Bănie a punctat în primul rând pentru a-și argumenta ideea că jucătorii săi traversează o perioadă puțin delicată din punct de vedere emoțional, tocmai în baza rezultatelor foarte bune obținute recent, atât în campionat, cât mai ales în preliminariile din Conference League.

De asemenea, a mai vorbit, pe larg, și despre forța adversarilor și, în plus, a dezvăluit și că se confruntă cu anumite probleme de lot în acest punct al sezonului.

Pe de altă parte însă, Rădoi a transmis și că a primit vești foarte bune referitoare la , și înlocuit atunci cu Florin Ștefan.

„Venim după o lună foarte bună. Mi-e teamă din punct de vedere emoțional ca băieții să nu se relaxeze, pe asta o să mizăm azi la antrenament, în analiza de diseară, în analiza de mâine, ca ei să fie concentrați, pentru că întâlnim o echipă foarte organizată, o echipă care nu îți dă spații să joci ceea ce vrei tu.

Care ar fi în viziunea lui atuurile celor de la Hermannstadt: „De multe ori domină jocul fără minge”

De foarte multe ori domină jocul fără minge, obligă adversarul să joace în zonele pe care ei și le doresc. După aceea o tranziție pozitivă foarte bună, foarte rapidă. În momentul în care recuperează mingea, de obicei prima pasă este jucată în față, să poată să surprindă adversarul.

Va fi un joc foarte dificil și pe fondul emoțional pe care îl avem, o stare bună după această calificare. Cumva o să fie și un număr mare de spectatori, iar jocul nostru sunt sigur că va avea de suferit. Nu vom avea foarte multe ocazii, pentru că ocupă foarte bine spațiile.

Dacă ne uităm, și Universitatea Cluj, care e o echipă care la fiecare partidă are cel puțin două-trei ocazii, cu ei nu au avut la fel de multe ocazii. Dar una peste alta sper ca meciul nostru de mâine seară, în fața propriilor suporteri, să se termine cu o victorie.

Detalii despre problemele de lot: „Avem știri foarte, foarte bune despre Nicușor Bancu”

(n.r. Despre starea lotului din prezent) Nu este una prea bună, întâmpinăm dificultăți, și de oboseală, și de accidentări, nu doar a lui Nicușor (n.r. Bancu), avem știri foarte, foarte bune despre el. Sunt și alți jucători cu lovituri foarte puternice, la glezne, la tendoane, la genunchi. Avem Băluță cu Teles, ambii jucători cu ochiul umflat.

Suferim la capitolul ăsta în momentul de față, dar, așa cum și înainte de partida cu Trnava am avut mari probleme și departamentul medical a reușit să le rezolve, sper ca și în momentul de față să rezolve cât mai multe din cele pe care le avem, pentru că altfel va trebui să lăsăm trei-patru jucători în afara lotului.

Din punct de vedere emoțional, sunt foarte bine după ultimele partide, sunt montați. Dar eu știu că în subconștientul lor deja se gândesc la partida care va urma, returul cu Trnava. Și eu am fost jucător și oricât ai încerca să lași deoparte, vrei, nu vrei, gândurile alea îți vin, pentru că e un joc la prima vedere mult mai important, cel internațional, decât cel de Liga 1.

Eu sper să îi motivez până mâine seară, să nu aibă momente de relaxare, pentru că adversarul este unul foarte periculos. Nu a pierdut contra FCSB-ului, o echipă campioană, nu a pierdut contra celor de la U Cluj, o echipă care nouă ne-a creat probleme și am câștigat pe final de partidă acasă.

Deci nu va fi deloc un meci ușor și am fi preferat un alt adversar în această săptămâna când avem turul și returul cu Spartak Trnava, pentru că e o echipă care, indiferent de meci, dacă a fost acasă sau în deplasare, indiferent de numele adversarului, te subordonează din punct de vedere tactic.

Mirel Rădoi, laude la adresa lui Marius Măldărășanu înaintea duelului direct: „Am fost coleg cu el la licența PRO, știu cum gândește”

Iar pentru mine nu e o surpriză, am fost coleg cu Măldă (n.r. Marius Măldărășanu) un an jumate la licența PRO, îl știu cum gândește. Știu că îi place să controleze jocul și cu minge, și fără minge. Și cred că aici va fi, să spun așa, între ghilimele, și un război tactic, care pe care ne vom surprinde.

Dar sunt sigur că, și dacă o vom face noi, nu o vom face de foarte multe ori, pentru că el are niște lucruri foarte bine puse la punct, în detaliu, și va fi greu să ne creăm foarte multe ocazii.

(n.r. Despre suporteri) Sunt sigur că o să vină din ce în ce în număr mai mare la stadion, chiar dacă nu o să fie de fiecare dată sold-out, dar sunt sigur că o să fie peste 10.000 de persoane mâine seară.

Mesaj pentru suporteri: „Jucătorii au nevoie de aportul lor”

Echipa, jucătorii au nevoie de aportul lor. Acum ei o să vină în număr mare și noi va trebui de fiecare dată să îi obișnuim cu astfel de rezultate. Și aici nu mă refer neapărat la multe goluri, mă refer la victorii.

Pentru noi e foarte importantă mâine seară victoria. Chiar dacă mie îmi place ca victoria să fie o consecință a unui joc foarte bun, dacă ar trebui să împart în procente, aș spune că mâine 50 la sută contează felul cum jucăm și 50 la sută contează rezultatul.

Sunt cumva împărțit, pentru că știu ceea ce urmează în perioada următoare, știu ce înseamnă Hermannstadt cu Măldărășanu antrenor pe bancă și știu cât de puternici sunt. Și atunci pentru mine chiar contează 50 la sută și victoria mâine seară”, a declarat Mirel Rădoi în perspectiva meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt.