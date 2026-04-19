Mirel Rădoi, în top 10 cele mai scurte mandate de la FCSB! Care e „principalul” care a stat cel mai puţin la echipa lui Gigi Becali

, programat luni seara, la Ovidiu, de la ora 20:30. FANATIK a aflat că antrenorul are o , echipa la care evoluează Deian Sorescu şi Alex Maxim şi care l-a mai avut pe listă pe Marius Şumudică.

Actualul mandat de antrenor al lui Mirel Rădoi intră în top 10 cele mai scurte în era Gigi Becali la FCSB. La meciul cu Farul vor fi doar 41 de zile de mandat pentru Rădoi, care intră pe locul 7 în această ierarhie. Pe primul loc este mandatul lui Vergil Andronache, cel care a condus FCSB între 3 şi 22 august 2019, podiumul fiind completat de Pintilii.

TOP 10 cele mai scurte mandate la FCSB in era Gigi Becali

Vergil Andronache – 19 zile (03.08.2019 – 22.08.2019) (4 meciuri) Mihai Pintilii – 26 zile (03.03.2023 – 29.03.2023) (3 meciuri) Mihai Pintilii – 29 zile (01.11.2022 – 30.11.2022) (4 meciuri) Bogdan Andone – 32 zile (01.07.2019 – 02.08.2019) (7 meciuri) Cosmin Olaroiu – 32 zile (05.05.2011 – 06.06.2011) (5 meciuri) Massimo Pedrazzini – 37 meciuri (20.09.2007 – 27.10.2007) (5 meciuri) Mirel Rădoi – 41 de zile (10.03.2026 – 20.04.2026?) (4 meciuri fără cel cu Farul) Ilie Dumitrescu – 40 zile (11.08.2010 – 20.09.2010) (8 meciuri) Dumitru Dumitriu – 41 zile (20.05.2005 – 30.06.2005) (3 meciuri) Massimo Pedrazzini – 43 zile (18.05.2009 – 30.06.2009) (3 meciuri)

Şi primul mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB a fost cu probleme!

Nici primul mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB nu a fost unul longeviv. Şi-a început cariera de antrenor la echipa patronată de Gigi Becali în 2015, după plecarea lui Costel Gâlcă, cel care obţinuse tripla: campionat, Cupa României, Cupa Ligii. Dar, a stat doar 182 de zile pe banca tehnică a FCSB-ului, între 01.06.2015 şi 30.11.2015.

Relaţiile dintre Gigi Becali şi Mirel Rădoi s-a deteriorat în primul mandat, iar ruptura a intervenit din cauza implicării patronului în viaţa echipei, dar şi ca urmare a eşecului pe plan european, FCSB ratând calificarea în grupele cupelor europene, fiind eliminată de Rosenborg în ultimul tur preliminar din Europa League.

Mirel Rădoi vine după cel mai longeviv antrenor în era Gigi Becali: Elias Charalambous

Mirel Rădoi vine după după cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali la FCSB. , reuşind să câştige două titluri alături de campioana en-titre a României şi două Supercupe. Sub mandatul cipriotului, FCSB a reuşit să ajungă până în optimile Europa League în stagiunea precedentă.

Însă sezonul dezastruos care a culminat cu ratarea play-off-ului l-a determinat pe Elias Charalambous să îşi dea demisia de la FCSB, după eşecul din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-3. Cipriotul a plecat cu patru trofee în palmares, iar doar 41 de zile mai târziu, FCSB schimbă din nou antrenorul.

