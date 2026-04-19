Mirel Rădoi, în top 10 cele mai scurte mandate de la FCSB! Care e „principalul” care a stat cel mai puţin la echipa lui Gigi Becali

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul Constanţa. Antrenorul intră în topul celor mai scurte mandate de "principal" la echipa lui Gigi Becali, cu doar 41 de zile.
Marian Popovici
19.04.2026 | 16:45
Mirel Rădoi, după FCSB - Oţelul Galaţi 4-0. Sursa: sportpictures.eu
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul Constanţa, programat luni seara, la Ovidiu, de la ora 20:30. FANATIK a aflat că antrenorul are o ofertă de nerefuzat de la Gaziantep, echipa la care evoluează Deian Sorescu şi Alex Maxim şi care l-a mai avut pe listă pe Marius Şumudică.

Mirel Rădoi, pe locul 7 în topul celor mai scurte mandate la FCSB!

Actualul mandat de antrenor al lui Mirel Rădoi intră în top 10 cele mai scurte în era Gigi Becali la FCSB. La meciul cu Farul vor fi doar 41 de zile de mandat pentru Rădoi, care intră pe locul 7 în această ierarhie. Pe primul loc este mandatul lui Vergil Andronache, cel care a condus FCSB între 3 şi 22 august 2019, podiumul fiind completat de Pintilii.

TOP 10 cele mai scurte mandate la FCSB in era Gigi Becali

  1. Vergil Andronache – 19 zile (03.08.2019 – 22.08.2019) (4 meciuri)
  2. Mihai Pintilii – 26 zile (03.03.2023 – 29.03.2023) (3 meciuri)
  3. Mihai Pintilii – 29 zile (01.11.2022 – 30.11.2022) (4 meciuri)
  4. Bogdan Andone – 32 zile (01.07.2019 – 02.08.2019) (7 meciuri)
  5. Cosmin Olaroiu – 32 zile (05.05.2011 – 06.06.2011) (5 meciuri)
  6. Massimo Pedrazzini – 37 meciuri (20.09.2007 – 27.10.2007) (5 meciuri)
  7. Mirel Rădoi – 41 de zile (10.03.2026 – 20.04.2026?) (4 meciuri fără cel cu Farul)
  8. Ilie Dumitrescu – 40 zile (11.08.2010 – 20.09.2010) (8 meciuri)
  9. Dumitru Dumitriu – 41 zile (20.05.2005 – 30.06.2005) (3 meciuri)
  10. Massimo Pedrazzini – 43 zile (18.05.2009 – 30.06.2009) (3 meciuri)

Şi primul mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB a fost cu probleme!

Nici primul mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB nu a fost unul longeviv. Şi-a început cariera de antrenor la echipa patronată de Gigi Becali în 2015, după plecarea lui Costel Gâlcă, cel care obţinuse tripla: campionat, Cupa României, Cupa Ligii. Dar, a stat doar 182 de zile pe banca tehnică a FCSB-ului, între 01.06.2015 şi 30.11.2015.

Relaţiile dintre Gigi Becali şi Mirel Rădoi s-a deteriorat în primul mandat, iar ruptura a intervenit din cauza implicării patronului în viaţa echipei, dar şi ca urmare a eşecului pe plan european, FCSB ratând calificarea în grupele cupelor europene, fiind eliminată de Rosenborg în ultimul tur preliminar din Europa League.

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

Mirel Rădoi vine după cel mai longeviv antrenor în era Gigi Becali: Elias Charalambous

Mirel Rădoi vine după după cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali la FCSB. Elias Charalambous a stat trei ani şi patru zile la FCSB, reuşind să câştige două titluri alături de campioana en-titre a României şi două Supercupe. Sub mandatul cipriotului, FCSB a reuşit să ajungă până în optimile Europa League în stagiunea precedentă.

Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!

Însă sezonul dezastruos care a culminat cu ratarea play-off-ului l-a determinat pe Elias Charalambous să îşi dea demisia de la FCSB, după eşecul din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-3. Cipriotul a plecat cu patru trofee în palmares, iar doar 41 de zile mai târziu, FCSB schimbă din nou antrenorul.

  • 5 meciuri a antrenat Mirel Rădoi la FCSB în al doilea mandat
  • 45 de ani are Mirel Rădoi
A jucat la Craiova și la Rapid și spune lucrurilor pe nume înainte...
Fanatik
A jucat la Craiova și la Rapid și spune lucrurilor pe nume înainte de derby: „E un play-off al nervilor!”. Ce așteaptă de la meciul de pe „Oblemenco”
Salariul colosal pe care îl va avea Mirel Rădoi la Gaziantep!
Fanatik
Salariul colosal pe care îl va avea Mirel Rădoi la Gaziantep!
Câți bani au turcii de la Gaziantep. Bașkanii au investit 14 milioane de...
Fanatik
Câți bani au turcii de la Gaziantep. Bașkanii au investit 14 milioane de euro doar în ultimul an
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe...
iamsport.ro
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe Alex Dobre. Tensiuni mari în Giulești
