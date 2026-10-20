Mirel Rădoi, incompatibil cu Universitatea Cluj! Cine va antrena „șepcile roșii”

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Iar apele par a se învolbura pe Someș, fiind destule zvonuri că și antrenorul Cristiano Bergodi ar putea fi demis și înlocuit cu Mirel Rădoi. Informații de ultimă oră și situația exactă de la U Cluj, dezvăluite în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Cristiano Bergodi la CFR Cluj și de ce Mirel Rădoi nu va prelua „șepcile roșii”

Două rezultate negative la rând pe teren propriu întregistrate de U Cluj au dat naștere la speculații că antrenorul Cristiano Bergodi ar fi pe picior de plecare. Informație amplificată și de absența acestuia de la conferința de presă de după meciul cu FC Argeș… S-a zvonit foarte apăsat că în pole-position pentru înlocuirea sa ar fi Mirel Rădoi, însă lucrurile nu stau deloc așa. Poziția lui Bergodi nu e deloc în pericol, după cum a dezvăluit moderatorul Horia Ivanovici în exclusivitate la

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„Informațiile noastre la FANATIK sunt că nu se va întâmpla nimic. Nu-l schimbă nimeni pe Bergodi de la Universitatea Cluj. Din contră, vor să întărească echipa. Deci nici nu se pune problema de schimbat antrenor. Cel puțin acestea sunt informațiile la momentul ăsta la U Cluj, care U Cluj până la urmă e în grafic, e în play-off. Nu se pune problema sub nicio formă din punct de vedere al conducerii clubului să-l schimbe pe Bergodi. Zero șanse.

Bergodi, într-adevăr, s-a simțit rău și de aia nu a venit la conferința de presă. Ca orice antrenor, nu-ți convine când nu câștigi pe un fond de joc bun. Nu e ca și cum au jucat cu FCSB… Repet, nu se pune problema Bergodi să fie schimbat, să fie dat afară de la U Cluj sub nicio formă.

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Iar apropos de Rădoi, că s-a speculat cu Rădoi, surse de la U Cluj ne-au spus textual în felul următor: «În niciun caz Rădoi. Este un antrenor conflictual, este un antrenor coleric. Noi nu ne potrivim ca și stil de club cu Mirel Rădoi. Probabil, da, este un antrenor bun, deși în ultimul timp a stat doar o lună, două pe la toate echipele pe la care a fost, cu excepția Craiovei».

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Am discutat cu surse de la U Cluj și astea sunt declarațiile pentru FANATIK. „Rădoi nu se potrivește cu noi. Noi avem alt stil aici, noi vrem liniște. Rădoi este un antrenor coleric, ca să nu zicem chiar conflictual. Este un antrenor care nu stă la echipe decât foarte puțin, nu se potrivește cu stilul nostru. Nu contestă nimeni calitățile lui, dar din punct de vedere al felului lui de a fi, conflictual și coleric, în niciun caz nu se potrivește cu proiectul Universitatea Cluj. Suntem în cu totul altă direcție noi».

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Declarațiile sunt pentru noi de la surse din cadrul clubului U Cluj. Sunt declarațiile pentru FANATIK, deci nu s-au gândit nici măcar o secundă la Mirel Rădoi. Momentan Bergodi e ok, dar nicio secundă dacă ar fi o listă, aceasta nu l-ar cuprinde pe Mirel Rădoi tocmai pentru aceste etichete pe care până la urmă și le-a pus singur Rădoi: coleric, conflictual, mereu emulțumit de ce se întâmplă și așa mai departe. Și mai spuneau sursele noastre de la U Cluj că nu are continuitate, iar ei își doresc continuitate. Sunt un club în care mentalitatea este cea a continuității.

Iar cea mai bună dovadă că nu e nimic cu schimbarea lui Bergodi… Acesta este acum la antrenament cu echipa, deci nici vorbă să-și fi dat demisia. Încă o dată, FANATIK a avut dreptate”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Vochin a identificat marea problemă a lui Cristiano Bergodi

Despre situația lui Cristiano Bergodi la U Cluj a vorbit șu Andrei Vochin, care a identificat marile probleme pe care antrrenorul italian le-a întimpinat pe la mai toate echipele din România pe la care a trecut. „Unde aș putea vedea o problemă e chiar la Cristiano, la Bergodi. Pentru că așa, urmărindu-i cariera, pe unde a fost, a avut niște momente d-astea de răbufnire și nu s-a mai potrivit cu mediul, deși făcuse cele mai bune performanțe până la vremea respectivă.

De exemplu, la Craiova. La Craiova a făcut cea mai bună performanță din era Rotaru, cu acea finală cu CFR Cluj. A început și sezonul următor cu șapte victorii și, și o eliminare din cupele europene. Și de acolo s-a rupt ceva, dar s-a rupt cred că de la el în primul rând…

Pe urmă, la Sepsi, iarăși. Cele mai bune performanțe din istoria lui Sepsi. Iarăși, la un moment dat nu s-a mai potrivit. Dar senzația mea tot timpul, fără să am informații, a fost că ruptura a venit dinspre el, nu dinspre club. Adică nemulțumirea, prima nemulțumire a venit dinspre el. La Voluntari, la fel. Și îmi aduc aminte că la începutul sezonului a avut o tușă critică așa când a vorbit despre lot”, a declarat Andrei Vochin despre situația lui Bergodi la U Cluj.