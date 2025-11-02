Mirel Rădoi, înjurat de fanii Rapidului! Cum a răspuns antrenorul Universității Craiova și ce semne a arătat spre sectorul dedicat oaspeților. Foto

ADVERTISEMENT

Tehnicianul oltenilor are un trecut la marea rivală a giuleștenilor, FCSB, iar fanii formației giuleștene nu au uitat acest lucru.

Mirel Rădoi, înjurat de fanii Rapidului. Cum a reacționat antrenorul Universității Craiova

După ce în prima repriză a fost liniște din punct de vedere al injuriilor, partea a doua a stat diferit. Ultrașii rapidiști, peste 1200, care au făcut deplasarea în Bănie, nu l-au iertat pe Rădoi și l-au înjurat pe acesta. Tehnicianul a auzit cele adresate și a avut un gest ironic la adresa suporterilor de la Rapid, le-a făcut semn cu degetele ca și când totul este ok.

De altfel, Rădoi a mai avut alte două episoade în care a fost actorul principal. Prima dată, când l-a înlocuit pe Ștefan Baiaram, a părut că ambii sunt împăcați după cearta pe care au avut-o recent, când atacantul a fost lăsat în afara lotului la partida cu Noah, din grupa principală a Conference League.

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de fluierul final. Ce l-a enervat pe antrenorul Universității Craiova

De asemenea, tehnicianul a avut și un schimb de replici , cel care a ieșit accidentat din partida din Bănie. Antrenorul părea că-i spune jucătorului de la Rapid că nu a fost lovit atât de rău și acesta exagerează pentru a câștiga timp în favoarea formației sale. Cei doi au colaborat la echipa națională U21 și se cunosc de acolo, acesta fiind un motiv în plus al dialogului.

Nu în ultimul rând, Mirel Rădoi a mai avut un moment în care a fost în vizorul camerelor TV. El a plecat de pe banca tehnică, în minutele de prelungiri, când Etim a fost faultat de Aioani, iar Bârsan nu a dictat penalty decât după intervenția VAR. Totuși, a revenit pe bancă și a fost alături de elevii săi în ultimele minute ale confruntării cu final dramatic, în care oltenii au egalat prin Nsimba.