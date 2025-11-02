Sport

Mirel Rădoi, înjurat de fanii Rapidului! Cum a răspuns antrenorul Universității Craiova și ce semne a arătat spre sectorul dedicat oaspeților. Foto

Mirel Rădoi a fost înjurat de suporterii Rapidului, în repriza secundă a duelului din Bănie, iar antrenorul Universității Craiova a avut un gest ironic.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 22:38
Mirel Radoi injurat de fanii Rapidului Cum a raspuns antrenorul Universitatii Craiova si ce semne a aratat spre sectorul dedicat oaspetilor Foto
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi nu a mai rezistat în momentul în care era înjurat de fanii giuleșteni
ADVERTISEMENT

Tehnicianul oltenilor are un trecut la marea rivală a giuleștenilor, FCSB, iar fanii formației giuleștene nu au uitat acest lucru.

Mirel Rădoi, înjurat de fanii Rapidului. Cum a reacționat antrenorul Universității Craiova

După ce în prima repriză a fost liniște din punct de vedere al injuriilor, partea a doua a stat diferit. Ultrașii rapidiști, peste 1200, care au făcut deplasarea în Bănie, nu l-au iertat pe Rădoi și l-au înjurat pe acesta. Tehnicianul a auzit cele adresate și a avut un gest ironic la adresa suporterilor de la Rapid, le-a făcut semn cu degetele ca și când totul este ok.

ADVERTISEMENT

De altfel, Rădoi a mai avut alte două episoade în care a fost actorul principal. Prima dată, când l-a înlocuit pe Ștefan Baiaram, a părut că ambii sunt împăcați după cearta pe care au avut-o recent, când atacantul a fost lăsat în afara lotului la partida cu Noah, din grupa principală a Conference League.

Mirel Rădoi înjurături Criaova Rapid
Rădoi, ironic cu suporterii Rapidului

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de fluierul final. Ce l-a enervat pe antrenorul Universității Craiova

De asemenea, tehnicianul a avut și un schimb de replici cu Alexandru Pașcanu, cel care a ieșit accidentat din partida din Bănie. Antrenorul părea că-i spune jucătorului de la Rapid că nu a fost lovit atât de rău și acesta exagerează pentru a câștiga timp în favoarea formației sale. Cei doi au colaborat la echipa națională U21 și se cunosc de acolo, acesta fiind un motiv în plus al dialogului.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Nu în ultimul rând, Mirel Rădoi a mai avut un moment în care a fost în vizorul camerelor TV. El a plecat de pe banca tehnică, în minutele de prelungiri, când Etim a fost faultat de Aioani, iar Bârsan nu a dictat penalty decât după intervenția VAR. Totuși, antrenorul Craiovei a revenit pe bancă și a fost alături de elevii săi în ultimele minute ale confruntării cu final dramatic, în care oltenii au egalat prin Nsimba.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Alertă la Rapid! Titularul a ieșit accidentat din derby-ul cu Universitatea Craiova
Fanatik
Alertă la Rapid! Titularul a ieșit accidentat din derby-ul cu Universitatea Craiova
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. CSM București – Odense...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. CSM București – Odense 30-36. Reacția lui Adi Vasile după ce din tribune s-a strigat ”demisia, demisia”
Costel Gâlcă, mai nervos ca niciodată! A înjurat în minutul 7 al derby-ului...
Fanatik
Costel Gâlcă, mai nervos ca niciodată! A înjurat în minutul 7 al derby-ului U Craiova – Rapid: ”Puta madre”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care...
iamsport.ro
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care s-a îmbogățit după retragere: 'Mai bine sărac ca mine decât milionar ca el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!