Mirel Rădoi, întâlnire cu președintele lui Gaziantep! Ce se întâmplă cu antrenorul român, după ce a amenințat cu plecarea de la echipă

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Mireă Rădoi (45 de ani) a luat decizia de a o părăsi surprinzător pe FCSB înainte de finalul sezonului și să se alăture celor de la Gaziantep, deși îi promisese lui Gigi Becali că va califica echipa în cupele europene. Antrenorul român a ajuns în Superliga Turciei pentru ultimele patru etape, însă a bifat înfrângeri pe linie. Înainte de noul sezon au existat discuții despre o plecare prematură de la Gaziantep a lui Mirel Rădoi.

Rămâne Mirel Rădoi la Gaziantep? Urmează o discuție cu președintele clubului turc

După ce a pierdut toate cele patru meciuri disputate la finele stagiunii precedente, locul lui Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep a început să pară șubred. Mai mult decât atât, românul s-a întors în țară și a amenințat cu plecarea de la echipă într-un interviu, motivul principal fiind zvonurile despre o interdicție în ceea ce privește transferurile.

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Fostul selecționer a spus clar că în cazul acestei probleme, În cele din urmă, presa din Gaziantep anunță că formația turcă își va achita datoriile și nu se va pune problema unei interdicții la transferuri pentru sezonul următor.

Turcii anunță că Mirel Rădoi se va întâlni în zilele următoare cu președintele echipei pentru a realiza planul de transferuri: „Antrenorul tehnic al echipei Gaziantep FK, Mirel Radoi, va sosi în Gaziantep în următoarele zile pentru a avea o întâlnire cu președintele Memik Yılmaz în vederea planificării sezonului nou. Pe ordinea de zi se află transferurile ce vor fi realizate”, anunță

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Problemele din interiorul clubului urmează să fie rezolvate

Clubul de fotbal Gaziantep a primit sprijin financiar din partea administrației locale și a unor nume importante din mediul de afaceri. Astfel, datoria de aproximativ 200.000 de euro urmează să fie ștearsă, iar Mirel Rădoi își poate face planurile de transferuri, întrucât interdicția cu care clubul era amenințată nu va intra în vigoare:

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„Autoritățile administrative din Gaziantep, administrația locală și nume importante din mediul de afaceri au oferit sprijin clubului roșu-negru. Odată cu pachetul de sprijin în valoare de 500 de milioane TL, a fost stabilit și un plan clar de acțiune pentru club. Cel mai mare obstacol din fața clubului, o datorie de aproximativ 203 mii de euro, va fi achitată, iar interdicția de transferuri va fi ridicată din nou. Se vor aloca fonduri de urgență pentru plata salariilor restante ale jucătorilor, staff-ului tehnic și angajaților clubului, pentru a restabili liniștea internă”, se mai anunță pe pagina de X GFK Haber, care citează ziarul local Oluşum Gazetesi.

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Gaziantep yerel basını Oluşum Gazetesine göre; Gaziantep’in mülki amirleri, yerel yönetimi ve iş dünyasının önde gelen isimleri kırmızı-siyahlı kulübe sahip çıktı.

Toplantıdan çıkan 500 Milyon TL'lik destek paketiyle birlikte kulübün öncelikli yol haritası da netleşti. Kulübün… — GFK Haber (@Gfksoldiers)

Mirel Rădoi ar putea să-l ia pe Ștefan Târnovanu în Turcia

După ce s-a întors în România, Mirel Rădoi era extrem de îngrijorat cu privire la zvonurile despre interdicția la transferuri. El a dezvăluit chiar că însă situația de la club nu îi permite să facă o astfel de achiziție.

Acum, după ce totul pare să se fi rezolvat, fostul antrenor de la FCSB ar putea să-l propună pe portarul roș-albaștrilor și să mai suplimenteze lotul lui Gaziantep cu încă un român, după ce în echipă se află deja Deian Sorescu și Alexandru Maxim: „Oricât ne-am dori în acest moment să avem un portar ca Fane (n.r. – Ștefan Târnovanu) nu putem să-l luăm”, a spus Mirel Rădoi, pentru