Mirel Rădoi, invidios pe programul celor de la Rapid! Ce a scos în evidență antrenorul Universității Craiova

Antrenorul echipei din Bănie a dorit să scoată în evidență faptul că în ultima perioadă giuleștenii au fost programați de către LPF la interval destul de mare de zile în ceea ce privește meciurile din campionat, în mod evident.

Mirel Rădoi a sesizat un aspect referitor la Rapid în acest punct al sezonului

Pe de altă parte însă, după cum a subliniat chiar el, nu se poate spune acest lucru și despre formația sa, bineînțeles aici în primul rând fiind vorba despre faptul că în această stagiune și acesta este motivul principal pentru care au ajuns să aibă foarte puțin timp de odihnă între partide în ultimele săptămâni.

„Va fi greu să uităm în totalitate acea seară, această calificare. În momentul ăsta întâlnim a doua cea mai bună echipă pe faza de atac și cred că este una dintre echipele foarte bune ale campionatului în momentul când joacă acasă.

S-a acumulat o stare de oboseală, avem și ceva probleme, așteptăm antrenamentul să avem evaluarea departamentului medical, să vedem care sunt jucătorii pe care putem conta și care sunt jucătorii care vor rămâne acasă.

Chiar dacă nici pentru Botoșani nu a fost ușoară această săptămână, pentru că au avut meciul de Cupă la Alba Iulia, dar au schimbat foarte mulți jucători, cred că pentru noi va fi mult mai dificilă, și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere fizic, această partidă. Și e clar că pe ambele momente putem să suferim.

Sper doar concentrarea să încercăm să o ridicăm cât mai mult pentru această partidă, pentru că e important ca înaintea acestei pauze să intrăm cu o victorie. Pot apărea (n.r. schimbări în primul 11) doar după discuția cu doctorul din această după-amiază, după antrenament.

„Au avut o medie de un meci la 9 zile, noi am avut 3 meciuri jucate în 7 zile”

Chiar făceam o paralelă și mă uitam că echipa care în momentul ăsta are 18 puncte, Rapid, a avut un meci pus la 10 zile, alt meci la 9 zile și al treilea meci după 8 zile. Deci practic a avut 3 meciuri în 27 de zile, o medie de un meci la 9 zile.

Ori noi am avut 3 meciuri jucate în 7 zile de la începutul campionatului până acum. E clar că aici echipele angrenate în cupele europene trebuie să aibă un lot numeros pentru a putea merge pe ambele competiții. Plus că, cât de curând, va apărea și Cupa României. Sper ca băieții să fie motivați pentru această partidă după această calificare istorică și să putem să aducem cele trei puncte de la Botoșani.

Ce a spus Mirel Rădoi despre convocarea lui Ștefan Baiaram la echipa națională

A fost foarte fericit și cumva a fost și pentru noi o provocare ca Baiaram să ajungă la echipa națională, cum la fel avem și alți jucători pe care i-am luat, să spun așa, ca pe o provocare, să îi aducem înapoi în circuitul echipei naționale. Sfaturi multe nu sunt de dat, când e vorba de echipa națională trebuie să dai tot ce ai mai bun. Nu există acolo odihnă, nu există repaus.

Le-am explicat, 9 ani de zile în cantonamentele echipei naționale, nu există zi liberă, nu există oboseală, nu există nimic pentru echipa națională. Stai să te gândești că ești unul dintre cei 23 de norocoși care pot să fie în tricoul echipei naționale.

Cred că bucurie, fericire și mândrie mai mari decât să fii chemat la echipa națională nu există”, în perspectiva meciului FC Botoșani – Universitatea Craiova.