Mirel Rădoi, iritat la maximum după Botoșani – U Craiova 1-1: „N-am crezut c-o să mai văd așa ceva în 2025. Voiam doar să plec”

Universitatea Craiova și-a mărit avantajul în fruntea SuperLigii României, în ciuda faptului că . Oltenii au reușit să marcheze primii, dar aceștia s-au văzut egalați rapid, după o eroare de comunicare în defensiva proprie.

Mirel Rădoi, mulțumit după remiza de la Botoșani

La câteva zile de la a scos un punct în deplasarea cu FC Botoșani, din cadrul etapei cu numărul 8 din SuperLiga României. Oltenii au fost cei care au marcat primii, prin Alexandru Cicâldău.

La 10 minute distanță, botoșănenii au restabilit egalitatea prin Ongenda. Marcatorul moldovenilor a fost înjurat la propriu de coechipierul Andrei Dumiter, care a trimis mingea spre poartă. După fluierul final, Mirel Rădoi s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa și a transmis că sezonul decurge excelent până în acest punct.

„Nu-mi aduc aminte, ce ocazii să fi avut Botoșani? Poate am uitat desfășurarea meciului, nu-mi aduc aminte, în afară de două-trei șuturi la întâmplare. A fost un meci la discreția noastră. Chiar și la acest rezultat, sunt mulțumit, pentru că mă bucură când văd că adversarii joacă la nouă zile și se pun pe jos, trag de timp. Asta înseamnă că se tem de noi. Înseamnă că sunt lucruri pozitive pe care le-au făcut băieții noștri azi.

Nu am cum să caut vinovați pentru acea fază, nu am cum să șterg tot ce s-a întâmplat până acum. Ar fi culmea să fii pe primul loc și să nu fii mulțumit. Pentru noi abia acum încep să apară problemele, cu mulți jucători la echipa națională. Se aglomerează programul. Știam că ne luptăm pe aceste două fronturi, plus Cupa României”.

Mirel Rădoi: „N-am crezut c-o să mai văd așa ceva în 2025”

„Eram mulțumit și cu 0-0. N-am crezut c-o să mai văd, după meciul de la Clinceni, așa ceva în 2025 (n.r. probabil referire la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, scor 0-1, din 8 februarie). Voiam să plec cât mai repede.

Vom încerca să completăm pe anumite poziții, pentru că altfel apar multe probleme și nu avem cum să continuăm așa. Mă bucur când sunt jucători convocați, câți vor fi, depinde de domnul Lucescu”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit .