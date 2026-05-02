Mirel Rădoi își amenință jucătorii după a doua înfrângere la Gaziantep: „Dacă vor să fie aici sezonul viitor, trebuie să facă asta!”

Mirel Rădoi a pierdut și al doilea meci pe banca lui Gaziantep după 0-2 cu Beșiktaș. Antrenorul român le-a transmis un mesaj clar jucătorilor săi.
Mihai Dragomir
02.05.2026 | 15:59
Mirel Rădoi, avertisment pentru jucătorii săi după Gaziantep - Beșiktaș 0-2.
Primele două meciuri ale lui Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep au însemnat tot atâtea eșecuri: 0-3 cu Eyupspor, chiar la debutul pe bancă, și 1-2 cu Beșiktaș. După cel mai recent rezultat, antrenorul român a avut un discurs sincer și direct la adresa jucătorilor săi.

Mirel Rădoi, mesaj pentru jucătorii săi după Gaziantep – Beșiktaș 0-2

Mirel Rădoi a început să simtă dificultatea campionatului Turciei, deși a bifat doar al doilea meci pe banca lui Gaziantep. Formația românului a cedat acasă cu Beșiktaș, într-un meci în care atacantul Denis Drăguș a avut un gol anulat. Antrenorul român a tras câteva concluzii importante după acest nou eșec, având de asemenea un mesaj care i-a vizat direct pe jucătorii săi.

Concret, fostul selecționer al României este gata să facă „curățenie” în vară, dacă jucătorii nu se vor redresa și nu îi vor demonstra că merită să rămână la echipă și din sezonul următor. „Nimeni nu știe viitorul, dar există ceva ce jucătorii trebuie să înțeleagă. Îi evaluăm la fiecare antrenament, la fiecare meci. Dacă vor să fie aici sezonul viitor, trebuie să profite de această oportunitate. Jucătorii trebuie să performeze pentru a fi aici.

De aceea sunt importante ultimele 2-3 meciuri. Într-o echipă fără un obiectiv anume, motivația și mentalitatea ridicate sunt cruciale. Dezamăgirile fac parte din joc. După cum am spus în primele mele declarații, uneori vom fi fericiți, alteori nefericiți. Cel mai important lucru este cum ieși din asta. Dacă vrem să schimbăm lucrurile în sezonul viitor, trebuie să schimbăm această mentalitate. Dacă pierdem, trebuie să pierdem luptând. Dacă facem asta, sunt sigur că și fanii noștri vor fi fericiți”, a spus Mirel Rădoi, potrivit telgraf.net.

Presa turcă l-a analizat „la sânge” pe Mirel Rădoi

Turcii sunt pătimași când vine vorba de fotbal. Jurnaliștii din „Semilună” au tras o primă concluzie vizavi de Mirel Rădoi, în urma primelor două sale meciuri la Gaziantep, pierdute de altfel. Aceștia au subliniat că venirea românului pe banca echipei nu a schimbat mai nimic la formația de pe locul 10. „S-a pus întrebarea «ce se va schimba?» odată cu numirea lui Mirel Rădoi, văzut ca noua speranță. Totuși, cele cinci goluri primite în ultimele două meciuri ne-au oferit răspunsul la această întrebare într-un mod dureros. Așadar, nu s-au schimbat multe”, au notat în primă fază jurnaliștii turci de la Tekspor.

  • 9 mai este data următorului meci pentru Mirel Rădoi la Gaziantep (în deplasare, cu Goztepe)
  • 37 este numărul de puncte pe care Gaziantep îl are după 32 de etape
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
