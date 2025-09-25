Sport

Mirel Rădoi își amenință jucătorii înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Îl scot din lot. Poate pleca acasă, cu familia”

Universitatea Craiova va avea parte de o săptămână plină, cu trei meciuri tari, dar Mirel Rădoi își dorește focus total din partea jucătorilor doar și doar pe derby-ul cu Dinamo.
Tibi Cocora
25.09.2025 | 13:39
Mirel Rădoi a avut un discurs radical înaintea meciului Universitatea Craiova - Dinamo. Foto: colaj Fanatik.

Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti se întâlnesc vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci contând pentru etapa a 11-a din SuperLiga României. Derby-ul din Bănie este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate meciuri din această rundă, având în vedere că se întâlnesc două dintre cele mai în formă echipe din acest moment din campionat.

Mirel Rădoi își avertizează jucătorii înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

Universitatea Craiova a trecut peste eșecul de la Galați, din runda precedentă, iar acum toate gândurile duc spre marele meci de vineri. Mirel Rădoi a fost prezent la conferința de presă premergătoare jocului cu Dinamo și a anunțat că va lua o decizie radicală în cazul în care jucătorii nu vor fi 100% cu mintea doar la meciul cu Dinamo. De asemenea, acesta a punctat că nu există probleme serioase de lot.

„Avem probleme minore, nu este ceva important. Poate juca oricine, totul depinde de ei, de forma lor, de cum se prezintă atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. În momentul acesta, cel mai important joc e cel cu Dinamo. Cine se gândește la Rakow, poate pleca acasă, cu familia. Cine se gândește la Rakow și simt eu acest lucru, este scos din lot. Nu trebuie să ne stea deloc mintea la ce partide urmează, doar Dinamo contează“, a declarat Mirel Rădoi.

Rădoi, pregătit de derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo

Mirel Rădoi consideră că jocul de vineri poate fi considerat, de departe, primul derby adevărat al sezonului, chiar dacă au mai avut loc meciuri complicate cu CFR Cluj și Universitatea Cluj.

„Va fi primul derby adevărat, chiar dacă am jucat și cu cele două echipe din Cluj. Este un derby mult așteptat de suporteri, de jucători, de toată lumea. Sper să nu fie probleme în tribune, iar spectacolul să fie doar în teren. Ne-am pregătit și nu este nevoie de nicio motivație în plus. Va fi un meci spectaculos, la nivel de posesii suntem primele două echipe din campionat. Sunt echipele cu cele mai multe ocazii, care aduc centrări multe, deci toate datele anunță un joc spectaculos. Chiar dacă vom primi gol, trebuie să câștigăm acest meci.

Suntem favoriți pentru că jucăm acasă. Al doilea motiv ar fi pentru că suntem lideri. Totuși, într-un derby se poate întâmpla orice. Dinamo, cu Farul a intrat relaxată după pauză și a clacat, a fost taxată. Va fi greu să luăm cele trei puncte, pentru că atunci când întâlnești echipa de pe primul loc, vrei să câștigi. Toate echipele vor să bată liderul. Aceste meciuri trebuie să ne întărească mai mult. E greu să preconizezi cine pe ce loc termină. Totul e imprevizibil în fotbal. Acest play-off este temporar, nu putem spune că acestea vor fi echipele din play-off“, a mai spus antrenorul Universității Craiova.

Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!”

Chiar dacă Universitatea Craiova are în față un program extrem de dificil în perioada următoare, cu Dinamo acasă, Rakow în Conference League și FCSB în deplasare, acest lucru nu îi sperie pe oficialii din Bănie.

„Suntem învățați să jucăm așa. Este un meci pe care de-abia îl așteptăm (n.r. – contra lui Dinamo). Suporterii, jucătorii, stafful, conducătorii, legendele Universității Craiova, toată lumea! Toată lumea așteaptă acest meci, pentru a arăta valoarea noastră. Și pentru a arăta ce putem să facem. Dinamo este un nume pe care noi îl așteptăm în Bănie, a declarat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

