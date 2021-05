Mirel Rădoi își asumă vina pentru rezultatele naționalei. Ce spune despre participarea României la JO de la Tokyo. Video

Mirel Rădoi își asumă vina pentru rezultatele naționalei în începutul preliminariilor CM 2022, dar anunță că nu va renunța la ideea sa de joc.

Tehnicianul a vorbit și despre jucătorii care vor merge la Jocuriule Olimpice și a precizat că patru cluburi din străinătate și-au exprimat deja refuzul de a-și lăsa fotbaliștii la Tokyo.

Nici veștile din România nu sunt mai bune pentru Rădoi, FCSB și U Craiova lăsând să se înțeleagă că nu-și vor lăsa jucătorii la turneul final.

Vina rezultatelor de la națională, luată pe piept de Mirel Rădoi

”Supărarea după eșecul cu Armenia rămâne, dar trebuie să mergem mai departe și suntem încrezători. Greșelile i-au supărat și pe jucători, am avut o discuție după meci și sper că au înțeles ceva. Raportul este făcut, am avut o discuție cu federația și le-am spus că nu va fi făcut public decât dacă plec de la națională”, și-a început Rădoi conferința de presă.

”Dacă vom pierde amicalul cu Anglia, dar jucătorii vor respecta sarcinile, atunci va fi vina mea, dar dacă nu o vor face, atunci vina se împarte. Sunt momente când declarațiile mele sunt doar pentru presă, deoarece în vestiar, cu ei, am o altă abordare”, a spus Mirel Rădoi despre vina eșecurilor de la echipa națională.

”Este posibil ca și noi să nu le transmitem mesajul cum trebuie. Vina este comună pentru rezultate și nimeni nu este mulțumit. Pe lângă un joc bun trebuie să aducem și puncte. Am spus după meciul cu Armenia că în mintea mea există și posibilitatea de a pleca, am avut o discuție cu oamenii din federație și le-am transmis că dacă nu mai au încrede în staff nu ne legăm de un contract”, a continuat el.

Rădoi nu regretă venirea la națională

”Nu am niciun regret că am venit la națională. Am luat toți selecționerii din 2000 și niciunul nu a scăpat de critici. Este un post foarte vizat de mulți antrenori. Este normal să vrei să vânezi postul de selecționer.

Sunt un perfecționist. Și dacă am câștiga un meci, tot aș găsi ceva care nu mi-a plăcut. Jucătorii trebuie să înțeleagă cât mai repede principiile noastre. Când avem mingea să știm exact care sunt zonele pe care le putem atac.

Oricine ar veni după noi va avea tot ce ne va cere ca material de lucru la echipa națională. Discut mereu cu Olăroiu la telefon. Nu mi-a dat sfaturi concrete după eșecul cu Armenia, vorbim despre fotbal în general și viziunile pe care le avem”, a afirmat Rădoi.

Selecționerul nu a depășit momentul Armenia

”Nu mai există meciuri amicale, acum ai Liga Națiunilor și dacă nu ai rezultate lumea te vrea afară pentru că e o competiție oficială. Avem șanse de calificare la Mondial, dar trebuie să se modifice lucrurile și să găsim balanța între joc și rezultate.

Când îți asumi riscuri ești conștient că și adversarul poate avea ocazii. N-am înțeles acei pași înapoi în Armenia după eliminare. Acei pași ne-au făcut să pierdem meciul.

Am fost acuzat că nu închid jocul, dar în Armenia l-am băgat pe Crețu, jucător cu sarcini defensive, și tot am pierdut. Mereu îmi doresc un ritm intens de la toate echipele, dar fiecare club are o strategie și în plus există presiunea punctelor în campionat”, a precizat selecționerul.

4 jucători sunt deja out pentru Jocurile Olimpice

În legătură cu jucătorii care vor merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Mirel Rădoi are mai probleme cu convocările: ”Va fi un mix în continuare pentru că trebuie să vedem și jucători pentru Jocurile Olimpice. Îmbucurător este că jucătorii vor să participe, dar din păcate nu depinde de ei.

Avem deja niște refuzuri de la cluburi, dar nu le vom anunța deocamdată. Va exista o negociere, încercăm să găsim o fereastră accesibilă pentru toată lumea. Nu cred că vom putea fi cu jucătorii pe care îi dorim. Sunt deja patru jucători de afară pe care cluburile lor ne-au anunțat că nu îi lasă.

Nu îmi pică bine, dar trebuie să găsim o soluție. În zilele următare vom avea discuții cu toate cluburile din România, inclusiv cu FCSB. Trebuie să ajungem la un numitor comun. Rămâne un moment unic, mergem la Jocurile Olimpice după 57 de ani, trebuie să ne prezentăm ca și cum am ști ce înseamnă această competiție”.

Rădoi, discuții cu jucătorii naționalei despre transferuri

”Propunerea mea a fost ca cine va fi selecționerul de tineret să meargă cu mine la Tokyo. Acum rămâne să vedem ce se întâmplă cu Adi Mutu, dacă rămâne cu noi la federație, dar el a făcut un pas în spate pentru Jocurile Olimpice ca să nu ne încurcăm unul pe celălalt când dăm indicații.

Sunt într-o poziție dificilă să vă răspund ce se întâmplă cu jucătorii la cluburi. Nu știu ce se întâmplă cu Vlad, nu știu dacă va apăra pe acest final de sezon. Este un jucător în care noi avem încredere, este în vederile noastre pentru echipa mare. El va fi ori la olimpici, ori la echipa mare. Totul depinde dacă va mai juca în acest final.

Cu jucătorii care sunt în circuitul echipei naționale mereu comunicăm când e vorba de un transfer. Le transmit să nu se gândească la bani, ci la performanță, la câți jucători sunt pe post la noua echipă”, a declarat tehnicianul.

Selecționerul nu crede în licența de antrenor

”Sunt jucători din Liga 1 care au evoluții bune, dar e greu să fie jucători noi pentru amicalele cu Georgia și Anglia pentru că nu știu dacă în acest moment pe final de sezon un jucător debutant să poată face față. Amicalul cu Anglia de la Middlesbrough poate fi numit și o revanșă, dar este totuși un amical.

Noi ca nație avem o barieră mentală, așa ni s-a întâmplat și nouă la Middlesbrough. Nu avem o educație să fim tari. La jucătorii români când intervine oboseala fizică, apare și cea mentală. Așa că înțeleg căderea echipelor din campionatul intern care joacă din 3 în 3 zile, și-a făcut apariția și căldura.

Din punctul meu de vedere un antrenor trebuie să fie evaluat în funcție de ce arată echipa lui în teren și mai puțin după licență. Nu cred că acea licență te face mai bun sau dacă eu o am acum nu mai am nimic de învățat”, a încheiat Rădoi.