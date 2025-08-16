Sport

Mirel Rădoi trage un semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: „Va fi un meci foarte dificil. Se simte amprenta lui Robert Ilyes!”

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul din deplasare cu Csikszereda. Ce au spus Mirel Rădoi și Steven Nsimba înaintea meciului din etapa a 6-a din SuperLiga.
Mihai Dragomir
16.08.2025 | 17:40
Mirel Rădoi avertizează înaintea meciului Csikszereda - Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League după 6-4 la general cu Spartak Trnava. Oltenii vor juca duminică, 17 august, de la 16:15 în deplasare cu Csikszereda, iar FANATIK a aflat că echipa din Bănie nu și-a dorit reprogramarea acestui meci, deși o așteaptă o „dublă” cu turcii de la Bașakșehir.

Mirel Rădoi atenționează înaintea meciului cu Csikszereda

Cu doar un singur punct acumulat de la promovarea în primul eșalon, Csikszereda nu este desconsiderată de Mirel Rădoi, care se așteaptă la o deplasare complicată pentru echipa sa.

Antrenorul oltenilor este de părere că prospețimea „ciucanilor”, care nu au jucat etapa trecută (n.r. – meciul cu CFR Cluj fiind reprogramat) va conta enorm, mai ales după risipa de energie din returul cu Trnava. De asemenea, fostul internațional român a apreciat și munca depusă în tabăra adversă de Robert Ilyes, omologul său.

„Va fi un meci foarte dificil. Ciuc își dorește să câștige meciul de acasă și să bifeze prima victorie. Ne prinde într-o situație emoțională bună, dar fizic nu am apucat să facem niciun antrenament, suntem numai pe drumuri. Sper ca băieții care vor intra să facă totul pentru a lua toate cele 3 puncte. Ei au anulat meciul cu CFR Cluj și vor arăta mult mai bine fizic decât noi.

„Și-au creat ocazii cu un joc agresiv, cu un pressing ultra. O echipă foarte, foarte bună și se simte amprenta lui Robert Ilyes!”

Dacă noi suntem foarte obosiți, staff-ul mă gândesc la ei… Dar mai este timp până la ora meciului. O să găsim soluții să îi refacem pe băieți. E clar că nu putem apela la toți care au jucat returul cu Trnava. 

Csikszereda mi-au lăsat o impresie foarte bună, chiar dacă nu au acumulat puncte. M-am uitat la meciurile lor de acasă cu Dinamo și Rapid, și chiar dacă rezultatele au fost nefavorabile, și-au creat ocazii cu un joc agresiv, cu un pressing ultra. O echipă foarte, foarte bună și se simte amprenta lui Robert Ilyes”, a declarat Mirel Rădoi.

Steven Nsimba cere sprijinul fanilor. „Avem nevoie de voi, de sprijinul vostru!”

Adus în această vară în Bănie, Steven Nsimba și-a adus deja aportul în rezultatele bune obținute de Universitatea Craiova. Atacantul cu 3 goluri și un assist în cele 5 apariții a vorbit despre meciurile care urmează și a cerut sprijinul suporterilor.

„O să fie un meci dificil, dar sunt pregătit. Am avut un debut foarte bun și sunt foarte fericit. Sunt fericit că am ajutat echipa la calificare. Fotbalul românesc este dificil, foarte fizic, mereu am un fundaș care mă ține. 

Mă voi adapta și apoi va fi din ce în ce mai bine. Craiova este un loc foarte liniștit, iar fanii sunt foarte prietenoși. Este o plăcere pentru mine să joc în fața lor pe un stadion așa de mare. Colegii sunt foarte tari, prietenoși.

(n.r. – Mesajul său pentru fani înainte de „dubla” cu Bașakșehir) Avem nevoie de voi, de sprijinul vostru. Va fi un meci foarte dificil, dar îl vom câștiga dacă ne veți susține!”, a spus și Steven Nsimba.

Mirel Rădoi își pune elevii în gardă înainte de Csikszereda - Universitatea Craiova

