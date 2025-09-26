Sport

Mirel Rădoi l-a distrus pe Perica după Craiova – Dinamo 2-2: „Vii tu străin și arunci cu apă din spatele bodyguarzilor? Dacă săreau suporterii ce mai făcea?”

Mirel Rădoi a pus și el tunurile pe arbitraj după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Oltenii au fost egalați după ce au rămas în inferioritate numerică
Cristian Măciucă
26.09.2025 | 23:50
Mirel Radoi la distrus pe Perica dupa Craiova Dinamo 22 Vii tu strain si arunci cu apa din spatele bodyguarzilor Daca sareau suporterii ce mai facea
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: „Toată lumea a văzut același lucru. Nu suntem proști”. FOTO: sportpictures.eu

Mirel Rădoi a fost extrem de supărat la finalul meciului U Craiova – Dinamo 2-2. Antrenorul oltenilor a pus și el tunurile pe arbitraj și a vorbit despre scandalul de la vestiare.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Nu suntem proști”

U Craiova a fost egalată la 2 de Dinamo, după ce, în minutul 65, căpitanul Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu. „Un meci așa cum am discutat, cu goluri. Era greu să se termine la egalitate cu așa echipe ofensive.

Meciul are două scenarii. Până la cartonașul roșu nu am avut emoții, iar diferența era mai mare dacă rămâneam 11 la 11 sau 10 la 10.

ADVERTISEMENT

După aceea, s-a întors totul la poarta noastră. Eu, ca al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape. Încerc să evit să discut. Nu vreau să fiu suspendat, ne așteaptă un meci important etapa următoare. Pentru mine e o fază clară.

Cel care lovește primul este Armstrong, dar trebuie să acceptăm. După eliminare am schimbat sistemul, am trecut la 5-3-1, nu aveam cum.

ADVERTISEMENT
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit...
Digi24.ro
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

Dar, din punctul meu de vedere, am scăpat o victorie în seara aceasta. Toată lumea a văzut aceleași lucruri. Nu suntem proști!”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray

Detalii despre scandalul de la vestiare: „Vin să ia salariile unor români și să ne învețe pe noi”

Mirel Rădoi a vorbit și despre scandalul care s-a iscat la vestiare la finalul derby-ului de pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul gazdelor îi acuză de tactici murdare pe „câini”, în frunte cu croatul Stipe Perica.

„Probabil că data viitoare o să intru în vestiar. Și când vreau să ajut pe cineva… Și eu am fost străin în altă țară, dar nu m-am dus să înjur și după să dau cu apă, iar apoi să mă bag în spatele bodyguarzilor. Nu poți să vii tu Perica să faci asta. Trebuie să respecți că ai un serviciu aici.

ADVERTISEMENT

Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica? Vin să ia salariile unor români și să ne învețe pe noi. Noi stăteam cu jucătorii înăuntru și el arunca cu apă din spatele bodyguarzilor”, a mai spus Mirel Rădoi.

Mihai Rotaru a tunat în direct după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „A...
Fanatik
Mihai Rotaru a tunat în direct după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „A fost ticăloșie! Rușine, Cojocaru! Rușine, Chivulete! De ce vă bateți joc de noi?”
Nicușor Bancu, eliminat din U Craiova – Dinamo după un gest golănesc! Căpitanul...
Fanatik
Nicușor Bancu, eliminat din U Craiova – Dinamo după un gest golănesc! Căpitanul oltenilor ratează derby-ul cu FCSB. Și Armstrong trebuia eliminat: „Vrea să îl calce”. Update
Cristi Coste, 5 concluzii din Bănie după Craiova – Dinamo 2-2: Un punct...
Fanatik
Cristi Coste, 5 concluzii din Bănie după Craiova – Dinamo 2-2: Un punct pentru „câini”, două pentru Bancu!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?!...
iamsport.ro
Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?! Avem meci mâine!'. Detalii despre conflictul petrecut în culise
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!