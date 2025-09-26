Mirel Rădoi l-a distrus pe Perica după Craiova – Dinamo 2-2: „Vii tu străin și arunci cu apă din spatele bodyguarzilor? Dacă săreau suporterii ce mai făcea?”

Mirel Rădoi a fost extrem de supărat la finalul Antrenorul oltenilor și a vorbit despre scandalul de la vestiare.

Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Nu suntem proști”

U Craiova a fost egalată la 2 de Dinamo, după ce, în minutul 65, căpitanul „Un meci așa cum am discutat, cu goluri. Era greu să se termine la egalitate cu așa echipe ofensive.

Meciul are două scenarii. Până la cartonașul roșu nu am avut emoții, iar diferența era mai mare dacă rămâneam 11 la 11 sau 10 la 10.

După aceea, s-a întors totul la poarta noastră. Eu, ca al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape. Încerc să evit să discut. Nu vreau să fiu suspendat, ne așteaptă un meci important etapa următoare. Pentru mine e o fază clară.

Cel care lovește primul este Armstrong, dar trebuie să acceptăm. După eliminare am schimbat sistemul, am trecut la 5-3-1, nu aveam cum.

Dar, din punctul meu de vedere, am scăpat o victorie în seara aceasta. Toată lumea a văzut aceleași lucruri. Nu suntem proști!”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu.

Detalii despre scandalul de la vestiare: „Vin să ia salariile unor români și să ne învețe pe noi”

Mirel Rădoi a vorbit și despre . Antrenorul gazdelor îi acuză de tactici murdare pe „câini”, în frunte cu croatul Stipe Perica.

„Probabil că data viitoare o să intru în vestiar. Și când vreau să ajut pe cineva… Și eu am fost străin în altă țară, dar nu m-am dus să înjur și după să dau cu apă, iar apoi să mă bag în spatele bodyguarzilor. Nu poți să vii tu Perica să faci asta. Trebuie să respecți că ai un serviciu aici.

Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica? Vin să ia salariile unor români și să ne învețe pe noi. Noi stăteam cu jucătorii înăuntru și el arunca cu apă din spatele bodyguarzilor”, a mai spus Mirel Rădoi.