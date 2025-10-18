Mirel Rădoi l-a mustrat din nou pe Baiaram după U Craiova – Slobozia 3-1: „Atunci o să fiu mulțumit”

. Vedeta oltenilor a marcat și a dat un assist , insuficient însă pentru antrenor.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, aspru cu Baiaram după U Craiova – Unirea Slobozia 3-1

Ștefan Baiaram a revenit ca titular în echipa Universității Craiova. Internaționalul român a arătat poftă de joc și, după ce Unirea Slobozia rămas în inferioritate numerică, a deschis scorul cu un gol frumos. În ciuda reușitei și a victoriei, Mirel Rădoi n-a fost mulțumit de fotbaliștii săi, în frunte cu Baiaram.

„Pe fondul rezultatului de la pauză, am făcut exact ce nu trebuia. Am discutat în vestiar. Aici am eu o problemă. Dacă jucătorii nu înțeleg ce urmează în repriza a doua, mai ales că am vorbit în vestiar… Primim mingea dintr-un aut al nostru.

ADVERTISEMENT

Presiunea a crescut, ne-am precipitat vreo 8-9 minute, n-am înțeles de ce, pentru că timp era. Jocul se complica mai mult dacă nu-l aveam pe Isenko. Din păcate, nu avem răbdare. Pentru mine, victoria e importantă dacă vine după un joc bun. Nu poți avea multe victorii de genul ăsta”, a declarat Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1.

Câte goluri a marcat Baiaram în acest sezon la Craiova

Pentru Baiaram, golul cu Unirea Slobozia a fost al 4-lea din acest sezon de SuperLiga. În plus, el a pasat decisiv și la reușita de 2-1 a lui Mekvabishvili.

ADVERTISEMENT

„O să fiu și mai mulțumit de Baiaram când o să calce mai des în careul advers. În continuare, are momente. Îl înțeleg, pentru că vine din alt sistem, unde juca în lateral. Ajunge ușor la finalizare, are lovitură de cap foarte bună, trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că-i va fi mai ușor dacă va fi mai aproape de careu”, a adăugat tehnicianul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Când se joacă U Craiova – Noah în Conference League

În urma victoriei cu ialomițenii, Universitatea Craiova a urcat pe locul 2, cu 27 de puncte, la o lungime de liderul Botoșani. Pentru olteni urmează meciul din etapa a 2-a a grupei de Confernece League. U Craiova – Noah este programat joi, 23 octombrie, de la ora 22:00.

„E foarte greu să schimbi ceva, chiar dacă le discuți, chiar dacă le faci. Orice am încerca, e clar că avem foarte mult de îmbunătățit. Chiar dacă suntem de multe luni împreună, începem să recuperăm din ce în ce mai puține mingi în treimea adversă”, a conchis Rădoi.