Mirel Rădoi, la 44 de ani! Episoadele care i-au marcat cariera tehnicianului de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi nu și-a permis o pauză de la fotbal nici măcar pe 22 martie. Tehnicianul Universității Craiova împlinește 44 de ani în și va fi sărbătorit de lotul „juveților” în baza de pregătire „Ilie Balaci”.

Drobeta-Turnu Severin l-a dat fotbalului românesc pe Mirel Rădoi, un fotbalist marcant din istoria recentă a sportului „rege”. Fostul selecționer a venit la Craiova la cererea lui Sorin Cârțu, care era antrenor la Extensiv în acea perioadă.

„Sorinaccio” i-a oferit încrederea de care avea nevoie Mirel Rădoi pentru a face pasul la o echipă de top din campionatul românesc. După doar un sezon la Extensiv Craiova, fostul mare internațional a fost propus la .

Transferul la Universitatea Craiova nu s-a realizat, deoarece oficialii oltenilor de pe atunci au crezut că Mirel Rădoi este prea scund ca să fie fundaș central. Totuși, Mirel Rădoi le-a demonstrat șefilor din Bănie că s-au înșelat în următorii ani.

Mirel Rădoi s-a transferat la FCSB, deși era dorit și de Rapid București și Dinamo. „Roș-albaștrii” au plătit 110.000 de dolari pentru puștiul care avea să devină căpitanul și unul din cei mai importanți fotbaliști din lotul trupei lui Gigi Becali.

„Mă rugam în fiecare oră să nu ajung la Dinamo. Ori la Steaua, ori să rămân la Extensiv. Nu prea conta pentru mine ce zicea familia, eu am avut libertatea de a-mi alege singur destinul. A contat foarte puţin părerea lor. Bunicul meu, care m-a dus la fotbal, era dinamovist, tata cu Craiova, Steaua era ceva neutru pentru ei. Practic, niciunul nu voia să ajung acolo”, spunea Mirel Rădoi.

Debut cu gol la FCSB! Mirel Rădoi a jucat sub „tricolor” la doar 19 ani

Victor Pițurcă l-a aruncat în luptă din primul minut pe Mirel Rădoi în meciul Steaua – FCM Bacău, de pe 7 august 2000. Stoperul oltean a înscris în minutul 9 pe Ghencea în victoria „militarilor” cu 4-3 din noul sezon, care avea să devină unul de neuitat pentru antrenorul Universității, care a câștigat titlul în acel an.

Tot în 2000, mai exact pe 5 decembrie, Mirel Rădoi a debutat la naționala României. Ladislau Boloni l-a convocat și l-a titularizat pe stoperul de la FCSB împotriva Algeriei.

„Aveam doar trei selecții la echipa națională de tineret și mă gândeam că voi continua acolo, să încercăm să abordăm o calificare. Chiar nu mă așteptam să fac pasul așa repede, totul s-a întâmplat într-un timp relativ scurt: cinci luni la Extensiv, trecere la Steaua, naționala de tineret și naționala mare”, spunea Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, căpitanul UEFAntasticilor

FCSB a cunoscut succesul pe plan internațional cu Mirel Rădoi din postura de căpitan. Tehnicianul Universității Craiova a fost un lider în vestiar și un liant excelent între lotul „roș-albaștrilor” și Gigi Becali, patronul campioanei României.

„El era cel care se certa mereu cu nea Gigi, la toate ședințele venea, își spunea punctul de vedere. Chiar ascundea lucrurile ca să păstreze liniștea vestiarului”, spunea Florin Lovin despre Mirel Rădoi, căpitanul UEFAntasticilor.

Cu Mirel Rădoi căpitan, FCSB reușea să ajungă până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005-2006. Fostul mare internațional român a fost pe teren în sfertul de finală cu Rapid București și în „dubla” dramatică cu Middlesbrough.

Jose Mourinho l-a dorit pe Mirel Rădoi la Inter Milano

Mirel Rădoi i-a atras atenția lui Jose Mourinho, tehnician la Inter Milano la acea vreme. Legendarul antrenor a venit special la București pentru transferul fundașului, care nu avea să ajungă sub comanda lui The Special One în Italia.

Transferul ratat la Inter Milano l-a distrus pe Mirel Rădoi. Fostul selecționer a dezvăluit cum s-a schimbat viața lui, după ce a ratat șansă să joace cu Cristi Chivu la unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

„Chiar și după negocierile purtate între cluburi și discuția mea cu Mourinho, (n.r. transferul) nu s-a făcut. Eram, din punct de vedere psihologic, foarte bulversat. Pentru mine, a fost o șansă mare această ofertă. Sunt sigur că, dacă nu reușeam să plec, clubul nu mai lua niciun ban pe mine, iar evoluțiile mele ar fi fost din ce în ce mai scăzute.

Am jucat alături de Chivu la echipa națională a României, urma să jucăm împreună și la Inter. Nefăcându-se acest transfer, eram într-o groapă din punct de vedere psihologic. Oarecum, problemele astea le-am transpus mai departe și acasă. Nu mai vorbeam nici cu familia, nici cu soția, copilul, nu ieșeam în parc, eram numai în casă”, spunea Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, Campionat European de vis cu naționala U21

Mirel Rădoi a ales calea antrenoratului după retragere. La trei ani de la plecarea de la FCSB, tehnicianul Universității Craiova a devenit selecționerul naționalei U21, pe care a calificat-o la Campionatul European din 2019.

Selecționata lui Mirel Rădoi a ieșit dintr-o grupă cu Franța, Anglia și Croația. „Tricolorii” U21 i-au învins pe englezi cu 4-2 în acel an. George Pușcaș, Ianis Hagi și Florinel Coman, autorul unei „duble”, au fost marcatorii naționalei la acel meci.

La Euro 2019, național U21 a ajuns până în semifinale, fiind eliminată de Germania. Turneul final cu naționala de tineret va rămâne, cu siguranță, în inima lui Mirel Rădoi, care avea să devină selecționerul primei echipe după rezultatele excelente din Italia.

A fost la un pas de grupele Conference League cu Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a fost instalat pe banca tehnică a Universității Craiova cu câteva zile înaintea returului cu Zorya Luhansk. Fostul selecționer i-a calificat pe olteni în play-off-ul Conference League după succesul categoric de pe „Ion Oblemenco”, scor 3-0.

Următorul adversar din drumul către grupele Conference League a fost Hapoel Beer Sheva. Universitatea Craiova au scos un egal în 10 oameni în partida tur jucată la Drobeta-Turnu Severin și au pierdut calificarea din „buzunar” în Israel.

„Leii” lui Mirel Rădoi au pierdut calificarea în grupele Conference League la penalty-uri. Eșecul din Israel l-a afectat pe tehnicianul Universității, care putea să devină primul antrenor care-i duce pe olteni în grupele unei competiții europene.

„Cel mai tare doare că am avut calificarea în buzunar. Pentru că nu am fost în situaţia din tur, când a trebuit să revenim. Acum am condus cu 1-0 şi trebuia să stăpânim jocul.

Lipsa de experienţă în meciuri cu presiune a contat. Pentru că noi avem jucători care au evoluat la nivel internaţional doar cu echipele naţionale. Pentru noi e o învăţătură de minte”, spunea Mirel Rădoi.