Continuă Mirel Rădoi la FCSB și din vară? Cum a răspuns tehnicianul după 4-0 cu Oțelul

Mirel Rădoi a tras concluziile după ce FCSB a obținut cel mai clar succes de până acum în play-out, 4-0 cu Oțelul. Campioana a reușit să marcheze toate cele 4 goluri încă din prima repriză.
Bogdan Mariș
11.04.2026 | 23:33
Mirel Rădoi (45 de ani) a vorbit la finalul partidei FCSB - Oțelul 4-0 despre succesul obținut, dar și despre viitorul său pe banca echipei. FOTO: Sport Pictures
FCSB a spulberat-o pe Oțelul cu 4-0 în meciul disputat sâmbătă pe Arena Națională în etapa a 4-a a play-out-ului din Superliga. A fost, fără îndoială, cel mai bun meci al echipei sub comanda lui Mirel Rădoi (45 de ani), iar campioana s-a apropiat din nou la un singur punct de prima clasată din play-out, UTA. Tehnicianul a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Mirel Rădoi după FCSB – Oțelul 4-0

Toate cele 4 reușite ale gazdelor au sosit în prima repriză, fiind semnate de Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian. „Sunt fericit și de victorie, și că nu am primit gol. Avem un Paște fericit și noi, și suporterii acum. Era doar o chestiune de timp până marcam, la cum am început.

Încercăm să ținem echipa cât mai sus, chiar dacă nu pot jucătorii. Trebuie să se obișnuiască cu asta, trebuie să mai lucrăm la asta, să o facem chiar dacă suntem obosiți. Mă bucur în primul rând pentru echipă, dar și pentru marcatori. E doar o victorie. Nu fac lucruri special pentru un jucător, încerc să transmit ceea ce gândesc.

Știți că asta e marea problemă a bărbaților, că spun ceea ce gândesc. E competiție între portari, pe oricare îl alegem… la fel de bine s-au pregătit”, a declarat Mirel Rădoi după victoria clară obținută de gruparea „roș-albastră”. Ștefan Târnovanu a revenit în poarta celor de la FCSB după două luni și jumătate de absență, perioadă în care între buturi a evoluat juniorul Matei Popa.

Continuă Mirel Rădoi la FCSB și în următorul sezon? Răspunsul tehnicianului

Întrebat despre viitorul său la echipă după finalul acestui sezon, tehnicianul a evitat să ofere un răspuns ferm. „Uneori părem neinspirați, dar toate deciziile încercăm să le luăm cu o logică. Mai sunt 5 finale de jucat, ca noi să putem să facem pașii pe care îi dorim, cred că cel mai important meci e cel cu Farul. Cu o victorie, am avea 10 puncte în fața Farului, am rămâne noi și Botoșani pe cele două poziții (n.r. de baraj european).

Poate fi un meci de restart, dar nu m-aș opri aici. După fiecare meci de acest fel spunem că acum începem. Să nu cădem în capcana să credem că așa vor decurge de acum meciurile, că am bătut 4-0. Trebuie să păstrăm intensitatea. Adversarul și-a asumat acest joc rapid, rezultatul e condiționat și de adversar.

(n.r. vei continua la FCSB și din vară?) La meciul cu Farul sigur voi fi, după ce se va termina, vom putea vorbi. Mă gândesc să păstrăm liniștea în familie”, a spus tehnicianul. Campioana a ajuns la 30 de puncte după acest succes și se află pe poziția secundă în play-out, la un punct în urma celor de la UTA. Pentru FCSB urmează un duel în deplasare cu Farul, care se va disputa luni, 20 aprilie, de la ora 20:30.

