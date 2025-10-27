Mirel Rădoi, lăudat pentru aplanarea conflictului dintre suporteri și jucătorii Universității Craiova: “A liniștit lucrurile”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a intrat, de ceva timp, pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor. Remiza cu Metaloglobus din etapa a 14-a din SuperLiga i-a înfuriat la maxim pe suporteri. Mirel Rădoi a fost însă lăudat pentru cum a aplanat spiritele la Clinceni.

Laude pentru Mirel Rădoi după ce a făcut scut în jurul echipei în fața galeriei Craiovei

Conflictele dintre echipele de fotbal și suporteri nu sunt evenimente rare, mai ales în fotbalul românesc. Suporterii Craiovei au luat foc după remiza albă cu Metaloglobus, și și-au vărsat frustrările imediat după fluierul final.

Mirel Rădoi, , a dat dovadă de un gest plin de curaj. , antrenorul român a reușit să liniștească spiritele prin discursul său.

„Credeți-mă. Și aici, bravo lui Rădoi. Dacă Rădoi nu avea inspirația și bărbăția să se ducă, jos pălăria. Dacă Mirel nu se duce și se pune, crede-mă, doi suporteri mai încălziți săreau gardul și se lăsa cu niște pumni. Asta este partea corectă de discurs în care spune că dacă vom fi dezbinați, nu vom face nimic. Deci dacă nu era Rădoi, tare mi-e că se ajungea la ceva rău de tot!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Are un discurs foarte corect Rădoi acolo! Știe ce să le spună. Are o reacție care dezamorsează conflictul, atenuează. Firea lui Rădoi, de jucător, era alta. Asta arată că este un tip care construiește și este stăpân pe ceea ce face”, a completat și Marius Mitran

Avertisment pentru Mirel Rădoi după meciul cu Metaloglobus. „Va fi o presiune enormă!”

Pentru Universitatea Craiova, după jocul din Cupă cu Sănătatea Cluj, urmează duelul din campionat de pe teren propriu cu Rapid. Marius Șumudică a lăudat de asemenea curajul lui Mirel Rădoi în fața suporterilor, dar l-a avertizat că jocul contra giuleștenilor va fi încărcat de presiune.

„A trebuit scos în evidență ceea ce a făcut Rădoi. A mers ca un bărbat în fața lor, a încercat să explice situația. Este grav ce se întâmplă și noi știm că Bănia fierbe. Când am câștigat noi cu Rapid 2-1 acolo, fluierau și la o pasă înapoi, acolo te dezaprobă imediat. Și din punctul ăsta de vedere vă dați seama cu ce presiune vor juca primii 11, jucătorii Craiova, în momentul în care vor juca cu Rapid.

Vreau să spun că Mirel a avut o intuiție aparte, a știut să ia presiunea pe el și a încercat să explice. Dar revin la jocul de duminică, un joc extrem de important, în care dacă jocul nu va merge va fi o presiune enormă!”, a spus și Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.