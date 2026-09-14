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FCSB a avut o campanie de transferuri impresionantă, dar cu toate acestea a rămas în urmă cu punctele. Roș-albaștrii au trei înfrângeri consecutive în campionat, iar poziția lui Marius Baciu este destul de șubredă. Doar 2 meciuri mai are la dispoziție pentru a demonstra că merită să rămână la echipă, cu Petrolul și Universitatea Craiova, pe care este obligat să le câștige. În caz contrar, Gigi Becali va găsi un nou antrenor, iar acesta ar putea fi momentul potrivit pentru revenirea lui Mirel Rădoi.

Acum, ori niciodată! De ce este acesta momentul potrivit pentru revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Finul lui Gigi Becali, Mirel Rădoi, s-a oferit să-l ajute la startul play-out-ului trecut, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii au părăsit echipa. Fostul selecționer a preluat-o pe FCSB, dar după numai 5 etape la cârma formației bucureștene s-a lăsat orbit de o ofertă din Turcia.

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Fostul mare căpitan al lui FCSB a lăsat echipa de izbeliște, în plin play-out, și a mers la Gaziantep, pentru ultimele 4 etape, lucru care i-a dezamăgit, inevitabil, pe suporteri. După patru etape în finalul stagiunii precedente și trei în noul sezon, Mirel Rădoi a rămas din nou liber de contract, iar Basarab Panduru este de părere că acesta este momentul oportun pentru el să revină la FCSB, în contextul în care urmează o pauză competițională de trei săptămâni, ca urmare a meciurilor internaționale.

„Văd o situație complicată și îmi pare rău pentru el (n.r. – pentru Marius Baciu). Nu știu nici dacă meciurile astea două îl salvează. În momentul în care ai trei săptămâni, este momentul potrivit pentru orice echipă din campionatul nostru să pună un antrenor. A vorbit, a spus niște lucruri. Mai degrabă l-am văzut că a vrut să renunțe, să plece, supărat pe ce se întâmplă, și, de fapt, au tras de el: «Mai stai astea două etape, să nu pleci acum, că după aia punem antrenor». Așa o văd eu.

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Cred că FCSB pune antrenor odată cu oprirea pentru națională. S-ar putea să fie Rădoi. Nu știu dacă el o să fie, dar, fiind liber de contract, te gândești că este o posibilitate pentru FCSB. Ar fi OK dacă tu ai vorbi cu el că ar putea pleca în momentul în care are o echipă. Dacă ți-a promis că stă până la final și pleacă, nu e corect. Noi nu știm discuția de atunci. Eu nu cred că Rădoi face din astea: «Stau până la sfârșit și după plec». Eu zic că se schimbă oricum. E momentul potrivit să schimbi. E prima dată când se întâmplă să ai trei săptămâni”, a declarat Basarab Panduru la

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Marius Baciu are ultimatum din partea lui Gigi Becali. Misiune dificilă pentru antrenorul FCSB

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