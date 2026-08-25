Sport

Mirel Rădoi, luat la rost după prima victorie la Gaziantep: „De ce nu folosești fotbaliști turci?”

Mirel Rădoi a bifat prima victorie de la venirea la Gaziantep, însă jurnaliștii l-au luat imediat la rost. Care a fost lucrul care i-a nemulțumit după meciul cu Eyupspor
Ciprian Păvăleanu
25.08.2026 | 08:58
Mirel Radoi luat la rost dupa prima victorie la Gaziantep De ce nu folosesti fotbalisti turci
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Mirel Rădoi, tras la răspundere pentru faptul că nu folosește niciun jucător turc în primul 11 la Gaziantep. Foto: Hepta.ro
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Mirel Rădoi (45 de ani) a părăsit-o pe FCSB în toiul play-out-ului pentru a nu rata șansa de a merge într-un campionat puternic al Europei. El a preluat-o pe Gaziantep pe finalul stagiunii precedente, însă a avut doar înfrângeri pe linie. În primele două etape din noul sezon, Rădoi a câștigat 4 puncte, toate aduse de golurile lui Deian Sorescu.

Mirel Rădoi, luat la rost de jurnaliștii turci după Eyupspor – Gaziantep 0-1

După ce pe finalul sezonului trecut a avut „poker” de înfrângeri, Mirel Rădoi a început foarte bine noul sezon. Gaziantep a scos o remiză cu Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi și Akdag, după care a învins-o pe Eyupspor, formație la care apără Horațiu Moldovan.

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Echipa lui Rădoi a înscris două goluri superbe în aceste două etape, ambele înscrise de același jucător, Deian Sorescu. În cele două meciuri, antrenorul român a alcătuit un prim 11 exclusiv din străini, iar acest lucru i-a nemulțumit pe jurnaliști, care l-au întrebat de ce nu folosește și fotbaliști turci: „De fapt, avem jucători foarte buni. Serdar Dursun, de exemplu. Dacă ne uităm la Serdar, nu s-a antrenat deloc cu echipa în ultimele 6 săptămâni, a făcut doar câteva lucruri individual cu propriul antrenor. Așa că, atunci când va fi gata, poate îl vom folosi și pe el.

Dacă ne uităm la cantonament, Halil a făcut doar o parte din el cu Galatasaray, apoi s-a antrenat singur. Ogun a fost cu noi, dar nu s-a putut antrena prea mult din cauza accidentării. Desigur, îi voi folosi atunci când va fi necesar. Pentru că asta nu înseamnă că nu am încredere în ei. Este doar o chestiune de timp până când îi vom vedea în primul unsprezece.

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De exemplu, privind săptămâna trecută, Arda și Halil Ibrahim mi-au îngreunat foarte mult alegerea lotului. Sunt jucători buni, jucători cu spirit de echipă bun. M-am chinuit foarte mult cu selecția pentru primul unsprezece săptămâna trecută”, a spus Mirel Rădoi pentru presa din tekspor.net.

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Deian Sorescu, „One Man Show” la Gaziantep

În echipa lui Mirel Rădoi se află trei români: Alexandru Maxim, Florin Ștefan și Deian Sorescu. Primul dintre ei este cel mai bun marcator, pasator și fotbalistul cu cele mai multe apariții pentru micuțul club turc, ceea ce îl face demn să poarte și banderola de căpitan.

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Florin Ștefan a fost adus în această vară, în timp ce Deian Sorescu se află și el la al patrulea sezon pentru Gaziantep. Fostului jucător de la Dinamo și FCSB îi priește foarte bine formația cu 3 fundași centrali, care îi permite să facă toată banda dreaptă, iar acest lucru se vede în reușitele sale. Atât în meciul cu Alanyaspor, cât și în cel cu Eyupspor, Sorescu a înscris goluri de senzație.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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