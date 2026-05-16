Mirel Rădoi, mandat catastrofal la Gaziantep! A terminat campionatul Turciei cu patru înfrângeri la rând

Alegerea lui Mirel Rădoi de a o lăsa pe FCSB pentru Gaziantep nu s-a dovedit deloc inspirată. Cu românul la timonă, turcii au încheiat campionatul cu patru înfrângeri
Cristian Măciucă
16.05.2026 | 22:00
Mirel Rădoi (45 de ani) a continuat seria neagră la Gaziantep până în ultima etapă din Super Lig. Echipa sa a pierdut și meciul cu Istanbul BB, scor 1-2. A fost a patra înfrângere la rând de când tehnicianul român stă pe banca tehnică.

Gaziantep – Istanbul BB 1-2. A patra înfrângere la rând pentru Mirel Rădoi

Mirel Rădoi are viață grea la Gaziantep. Antrenorul, care a lăsat-o pe FCSB pentru o experiență în Turcia, și-a început dezastruos mandatul. A pierdut toate cele patru partide de când o conduce pe gruparea din Super Lig. Ultimul eșec suferit de Gaziantep, în runda cu numărul 34, scor 1-2, acasă, cu Istanbul Bașakșehir.

Gaziantep nu avea emoții cu retrogradare încă dinaintea numirii lui Mirel Rădoi la cârma echipei care nu poate urca mai sus de locul 12 în Super Lig. Totuși, numirea lui Rădoi nu a adus nicio îmbunătățire. Din contră, pentru că turcii au pierdut toate cele patru partide cu tehnicianul român la timonă.

În ultima rundă, Gaziantep a fost învinsă cu 1-2 de Istanbul BB. Oaspeții au deschis scorul în minutul 6, prin Seike, după care și-au dublat avantajul după penalty-ul transformat de Shomurodov. Golul de onoare al lui Gaziantep a fost înscris de Lungoyi, care a punctat, în minutul 56, din pasa lui Deian Sorescu. Atât Sorescu, cât și Maxim, care a purtat banderola de căpitan, au fost integraliști la formația pregătită de Mirel Rădoi.

Rezultatele lui Gaziantep cu Mirel Rădoi antrenor

  • Goztepe – Gaziantep 2-1
  • Gaziantep – Beșiktaș 0-2
  • Eyupsor – Gaziantep 3-0
  • Gaziantep – Bașakșehir 1-2

Rădoi, pe „făraș” la Gaziantep?

Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep după doar cinci meciuri pe banca FCSB-ului și a semnat un contract valabil până în vara lui 2027. Contractul său cu gruparea turcă s-ar putea însă mult mai rapid. Parcursul prost al lui Rădoi la Gaziantep a fost comentat la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ de Marius Șumudică, care a avut o previziune sumbră.

(n.r. – Ce face Denis, a plecat de la Gaziantep, nu?) Păi mai avea o săptămână. El e împrumutat de Trabzon. Se duce înapoi acolo, mai are 2 ani de contract. Nu știu ce se va întâmpla. (n.r. – Nu a rămas pentru Mirel?) Nu a rămas pentru Mirel. Mie tare mi-e frică să nu piardă și meciul ăsta Mirel și să nu rămână nici Mirel pentru Gaziantep”, a declarat Marius Șumudică.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
