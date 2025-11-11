Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a murit’”

ADVERTISEMENT

Extrem de sincer și în același timp de acid, așa cum a dovedit-o de fiecare dată, Mirel Rădoi a avut un mesaj plin de subînțelesuri la plecarea de la Universitatea Craiova. Ce le-a transmis oltenilor cu această ocazie.

Mesajul lui Mirel Rădoi după plecarea de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi și Universitatea Craiova au pus capăt colaborării după 10 luni, iar la plecare Mirel Rădoi a ținut să le mulțumească tuturor celor apropiați de echipă și a vorbit despre aducerea titlului în Bănie după o perioadă îndelungată.

În același timp, el s-a autointitulat un personaj secundar în povestea de la Universitatea Craiova, asta și datorită numeroaselor neînțelegeri pe care le-a avut în mandatul său cu patronul Mihai Rotaru.

”Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI. ‘Filmul’ ȘTIINȚA CAMPIOANĂ, trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris tehnicianul pe contul de Instagram

Care este, de fapt, adevăratul motiv al plecării lui Rădoi de la Craiova

Extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova pe teren propriu în fața celor de la UTA, scor 1-2, în etapa a 16-a din SuperLiga, Mirel Rădoi .

Patronul Mihai Rotaru a încercat să-l convingă pe tehnician să revină asupra deciziei însă nu a avut sorți de izbândă. Oficialul din Bănie a recunoscut că unul dintre motivele pentru care Rădoi a plecat este .

”Cred că putem să luăm campionatul anul acesta. Este dorința mea. Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă.

Și mi-o asum. Chiar dacă, poate, la nivel de individ vor fi oameni care vor spune că e presiunea prea mare pentru că președintele ne cere campionatul și eu simt că nu pot. Ok, înseamnă că nu ești adaptabil. Vreau să schimbăm mentalitatea, cu toate că mai am prin acționari persoane care vor să o lăsăm mai ușor. Eu nu vreau asta. Vreau să cer performanță și asta fac”, a declarat Rotaru.

Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova

La 24 de ore distanță de la despărțirea de Mirel Rădoi, conducerea Universității Craiova a anunțat că . Acesta , așa cum a anunțat în exclusivitate Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

”Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a anunțat gruparea olteană.

În vârstă de 45 de ani, Filipe Coelho va fi prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă programată miercuri, 12 noiembrie, de la ora 12:00.