Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis tehnicianul

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a revenit pe banca FCSB-ului înainte de startul play-out-ului din Superliga, dar a părăsit gruparea „roș-albastră” după doar 5 meciuri pentru a accepta oferta primită de la gruparea turcă Gaziantep. La aproximativ două săptămâni după ce a plecat în Turcia, tehnicianul a transmis un mesaj fanilor de la FCSB, care au fost extrem de încântați în momentul în care acesta a sosit la echipă.

Ce mesaj a transmis Mirel Rădoi fanilor de la FCSB după plecarea în Turcia

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a dezvăluit mesajul pe care Mirel Rădoi a dorit să îl transmită fanilor de la FCSB după ce a plecat de la echipă pentru a accepta oferta primită de la Gaziantep, formație din prima ligă a Turciei. „Vreau să le spui suporterilor că îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Îmi pare rău de suporteri.

ADVERTISEMENT

Țin la voi toți și vă voi ține pumnii, să aveți succes”, a fost mesajul pe care tehnicianul l-a transmis lui Gheorghe Mustață la aproximativ două săptămâni după ce . Liderul Peluzei Nord a făcut aceste dezvăluiri în cadrul emisiunii moderate de Gabi Safta pe .

Gheorghe Mustață, dezvăluiri despre gestul făcut de Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB

Gheorghe Mustață a dezvăluit mai apoi că Mirel Rădoi a insistat ca lucrurile primite de la Peluza Nord să fie recuperate din baza de antrenament a celor de la FCSB. „Persoana care a fost sunată de Rădoi pentru a-i recupera toate lucrurile din bază a avut o misiune precisă, exactă: să nu cumva să nu-i ducă acasă eșarfa și hanoracul primite de la Peluza Nord.

ADVERTISEMENT

Acest gest m-a făcut să înțeleg că Mirel regretă plecarea, dar că a fost nevoit să accepte acea oportunitate”, a spus Gheorghe Mustață. FCSB a câștigat primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi, 3-1 cu Petrolul, însă mai apoi . Tehnicianul a avut la rândul său un start dificil în Turcia, cu două înfrângeri, 0-3 cu Eyupspor și 0-2 cu Beșiktaș. .