Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis tehnicianul

Mirel Rădoi a transmis un mesaj fanilor de la FCSB la două săptămâni după ce a părăsit gruparea „roș-albastră” pentru a semna cu formația turcă Gaziantep.
Bogdan Mariș
05.05.2026 | 09:00
Mirel Rădoi (45 de ani) a revenit pe banca FCSB-ului înainte de startul play-out-ului din Superliga, dar a părăsit gruparea „roș-albastră” după doar 5 meciuri pentru a accepta oferta primită de la gruparea turcă Gaziantep. La aproximativ două săptămâni după ce a plecat în Turcia, tehnicianul a transmis un mesaj fanilor de la FCSB, care au fost extrem de încântați în momentul în care acesta a sosit la echipă.

Ce mesaj a transmis Mirel Rădoi fanilor de la FCSB după plecarea în Turcia

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a dezvăluit mesajul pe care Mirel Rădoi a dorit să îl transmită fanilor de la FCSB după ce a plecat de la echipă pentru a accepta oferta primită de la Gaziantep, formație din prima ligă a Turciei. „Vreau să le spui suporterilor că îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Îmi pare rău de suporteri.

Țin la voi toți și vă voi ține pumnii, să aveți succes”, a fost mesajul pe care tehnicianul l-a transmis lui Gheorghe Mustață la aproximativ două săptămâni după ce a plecat în Turcia pentru a semna cu Gaziantep. Liderul Peluzei Nord a făcut aceste dezvăluiri în cadrul emisiunii moderate de Gabi Safta pe canalul de YouTube „Templul Sportului”.

Gheorghe Mustață, dezvăluiri despre gestul făcut de Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB

Gheorghe Mustață a dezvăluit mai apoi că Mirel Rădoi a insistat ca lucrurile primite de la Peluza Nord să fie recuperate din baza de antrenament a celor de la FCSB. „Persoana care a fost sunată de Rădoi pentru a-i recupera toate lucrurile din bază a avut o misiune precisă, exactă: să nu cumva să nu-i ducă acasă eșarfa și hanoracul primite de la Peluza Nord.

Acest gest m-a făcut să înțeleg că Mirel regretă plecarea, dar că a fost nevoit să accepte acea oportunitate”, a spus Gheorghe Mustață. FCSB a câștigat primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi, 3-1 cu Petrolul, însă mai apoi a cedat surprinzător pe terenul celor de la Csikszereda, 0-1. Tehnicianul a avut la rândul său un start dificil în Turcia, cu două înfrângeri, 0-3 cu Eyupspor și 0-2 cu Beșiktaș. Plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 19 aprilie.

