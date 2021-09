Mirel Rădoi, mesaj „spartan” înainte de Islanda – România: „Avem de luat o revanșă! Nu accept o înfrângere!” + Ce a spus Răzvan Marin. Video

Partida Islanda – România se va juca joi, de la ora 21:45.

În prezent, se află pe locul 4 din grupa J, cu trei puncte obținute după tot atâtea meciuri jucate.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, mesaj „spartan” înainte de Islanda – România

susține că nu acceptă o înfrângere, în meciul de joi seară, și că „tricolorii” au de luat o revanșă.

Într-un mod amuzant, Mirel Rădoi a dezvăluit că, la Reykjavik, stă în acceași cameră de hotel în care a stat și anul trecut, când România a fost învinsă de Islanda la barajul pentru EURO 2020.

„Am și aceeași cameră. Competiția diferă, dar chiar le-am spus jucătorilor, când a fost tragerea la sorți, că vreau Islanda.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, personal, este o revanșă și sigur va fi și pentru cei care au fost anul trecut aici.

Nu am fost la European, vrem să mergem la Mondial. Sunt sigur că, mâine seară, jucătorii, care vor intra pe teren, vor trebui să arate mai bine decât au arătat anul trecut, în ultimele 30 de minute.

În momentul de față, nu mă gândesc la o înfrângere. Nu accept o înfrângere. Presiunea noastră ar trebui să fie cea a rezultatelor și a jocului. Important este cum ajungem la ora jocului.

ADVERTISEMENT

Voi mă știți și ca jucător, și ca antrenor. Am o situație financiară destul de bună, stabilă, nu știu cine ar putea interveni cu ceva să mă facă să mă gândesc la alte lucruri decât la valoarea jucătorului sau la felul în care gândim noi aceste trei meciuri.

Habar n-am cine sunt impresarii, de unde vin impresarii sau alte lucruri.

Avem de luat o revanșă. Eu cred că poate fi și, din punct de vedere mental, un avantaj, dacă o să câștigăm, mâine seară.

ADVERTISEMENT

Sper ca și el (n.r. selecționerul Islandei) să aibă nevoie de timp cât am avut eu nevoie. Mă bucură faptul că, în continuare, și el are susținerea Federației, pentru că am văzut toate meciurile sale de la U21 și a reușit să schimbe mentalitatea. Integrarea jucătorilor tineri a avut loc ca și la naționala noastră, câte doi-trei.

Nu putem să vorbim de plecare, înainte de o partidă. Avem timp să vorbim mâine seară, după ce am câștigat partida”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Islanda.

Răzvan Marin: „Trebuie să punem în practică ceea ce facem la antrenamente!”

În același timp, Răzvan Marin a declarat că „tricolorii” vor trebui să pună în practică ceea ce fac la antrenamente, pentru a se impune în fața nordicilor.

ADVERTISEMENT

„Chiar mă uitam pe lot, când am venit. Cred că sunt al treilea, acum, cu cele mai multe prezențe la națională. Într-un fel, mă bucur, dar sper ca toți jucătorii tineri, care au venit acum, să se adapteze.

Trebuie să ne gândim la noi și să punem în practică ceea ce facem la antrenamente. Sper ca, anul acesta, să ne luăm o revanșă și să câștigăm.

Cred că și «mister» este la fel de pregătit cum este selecționerul lor. Cred că un selecționer se informează despre toți jucătorii, atunci când se pregătește.

E cu totul și cu totul altă echipă. Islanda a avut întotdeauna un grup puternic și cred că mai puțin s-au bazat pe calitatea individuală”, a spus și Răzvan Marin.