Sport

Mirel Rădoi, mesaj sugestiv din partea fiului său în ziua în care antrenorul a împlinit vârsta de 45 de ani. Ce a transmis FCSB

Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani, iar fiul său, Denis, care face parte din staff-ul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj surprinzător pe rețelele sociale. Cum l-a numit acesta pe tatăl său.
Bogdan Mariș
22.03.2026 | 11:44
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj a transmis fiul lui Mirel Rădoi, Denis, în ziua în care tehnicianul a împlinit 45 de ani. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani pe 22 martie, la două zile după ce a obținut prima victorie din actualul mandat pe banca FCSB-ului, 1-0 pe teren propriu cu UTA. Fiul său, Denis, care activează ca analist video în staff-ul „roș-albaștrilor”, i-a transmis un mesaj pe rețelele sociale în miez de noapte, cu ocazia aniversării.

Ce mesaj i-a transmis Denis Rădoi tatălui său în ziua în care acesta a împlinit 45 de ani

Denis Rădoi (20 de ani) a început să lucreze în staff-ul tatălui său încă de la 18 ani, în rolul de analist video. Acesta a debutat în această postură la Al Bataeh, în Emiratele Arabe Unite, unde Mirel Rădoi a activat în perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, iar mai apoi l-a însoțit pe tatăl său și la Al Jazira, Universitatea Craiova și FCSB.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani pe 22 martie, iar fiul său i-a transmis un mesaj în miez de noapte. „La mulți ani, boss”, a postat acesta pe rețelele sociale, alături de două inimi roș-albastre și de două imagini: una recentă, cu cei doi în echipamentul FCSB-ului, și o alta de când Mirel Rădoi era fotbalist, iar fiul său se afla pe gazon într-un tricou „roș-albastru” personalizat cu numele său.

Imaginile postate de Denis Rădoi pe Instagram în ziua în care Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani. FOTO: Instagram / colaj Fanatik

FCSB, mesaj de ziua lui Mirel Rădoi

Și clubul FCSB a transmis un mesaj pe pagina oficială în ziua în care Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani. „FCSB îi urează La mulți ani și multă sănătate antrenorului Mirel Rădoi, care a împlinit duminică, 22 martie, vârsta de 45 de ani. Clubul nostru îi dorește să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei!”, a transmis campioana României pe Facebook la două zile după victoria obținută pe teren propriu contra UTA-ei, scor 1-0.

ADVERTISEMENT
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

Mirel Rădoi a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” timp de opt sezoane și jumătate, în perioada 2000-2008, cucerind trei titluri și două Supercupe ale României și purtând banderola de căpitan pentru o perioadă îndelungată. Fostul mijlocaș a contribuit și la mai multe meciuri europene memorabile, cel mai important sezon din acest punct de vedere fiind 2005-2006, când gruparea „roș-albastră” a ajuns în semifinalele Cupei UEFA (actuala Europa League).

”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck...
Digisport.ro
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
ADVERTISEMENT
3.35 este cota oferită de BETANO pentru ”X” în meciul FC Botoșani - FCSB
Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. FC Voluntari – Chindia...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. FC Voluntari – Chindia Târgoviște 2-0. Nemec înscrie pentru gazde!
Premier League, etapa 31, exclusiv pe Voyo! Anunț important despre Radu Drăgușin înainte...
Fanatik
Premier League, etapa 31, exclusiv pe Voyo! Anunț important despre Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Nottingham Forest
FC Barcelona – Rayo Vallecano, live video în LaLiga, etapa 29. Ce se...
Fanatik
FC Barcelona – Rayo Vallecano, live video în LaLiga, etapa 29. Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anunță Apocalipsa pentru formația lui Gigi Becali: 'FCSB va fi pulverizată'
iamsport.ro
Anunță Apocalipsa pentru formația lui Gigi Becali: 'FCSB va fi pulverizată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!