Mirel Rădoi, mesaj sugestiv din partea fiului său în ziua în care antrenorul a împlinit vârsta de 45 de ani. Ce a transmis FCSB

Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani pe 22 martie, la două zile după ce a obținut prima victorie din actualul mandat pe banca FCSB-ului, 1-0 pe teren propriu cu UTA. Fiul său, Denis, care activează ca analist video în staff-ul „roș-albaștrilor”, i-a transmis un mesaj pe rețelele sociale în miez de noapte, cu ocazia aniversării.

Ce mesaj i-a transmis Denis Rădoi tatălui său în ziua în care acesta a împlinit 45 de ani

Denis Rădoi (20 de ani) a început să lucreze în staff-ul tatălui său încă de la 18 ani, în rolul de analist video. Acesta a debutat în această postură la Al Bataeh, în Emiratele Arabe Unite, unde Mirel Rădoi a activat în perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, iar mai apoi l-a însoțit pe tatăl său și la Al Jazira, Universitatea Craiova și FCSB.

Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani pe 22 martie, iar fiul său i-a transmis un mesaj în miez de noapte. „La mulți ani, boss”, a postat acesta pe rețelele sociale, alături de două inimi roș-albastre și de două imagini: una recentă, cu cei doi în echipamentul FCSB-ului, și o alta de când Mirel Rădoi era fotbalist, iar fiul său se afla pe gazon într-un tricou „roș-albastru” personalizat cu numele său.

FCSB, mesaj de ziua lui Mirel Rădoi

Și clubul FCSB a transmis un mesaj pe pagina oficială în ziua în care Mirel Rădoi a împlinit 45 de ani. „FCSB îi urează La mulți ani și multă sănătate antrenorului Mirel Rădoi, care a împlinit duminică, 22 martie, vârsta de 45 de ani. Clubul nostru îi dorește să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei!”, a transmis campioana României pe la două zile după .

Mirel Rădoi a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” timp de opt sezoane și jumătate, în perioada 2000-2008, cucerind trei titluri și două Supercupe ale României și purtând banderola de căpitan pentru o perioadă îndelungată. Fostul mijlocaș a contribuit și la mai multe meciuri europene memorabile, cel mai important sezon din acest punct de vedere fiind .