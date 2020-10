Mirel Rădoi a surprins cu un moment de sinceritate după Islanda-România 2-1. Selecționerul a ales să nu dea vina pe arbitraj pentru eșecul tricolorilor.

Echipa națională a avut o evoluție foarte slabă în partida de la Reykjavik și nu a reușit să întoarcă rezultatul de 0-2 înregistrat la pauză.

Selecționerul Mirel Rădoi a vorbit după meci și a criticat jocul elevilor săi, însă nu a dorit să arunce vina pe aceștia și nici nu a acuzat deciziile arbitrilor.

Mirel Rădoi, moment de sinceritate după Islanda-România 2-1: „Am jucat prea puțin fotbal”

Mirel Rădoi a admis că jocul echipei sale a fost unul foarte slab în partida cu Islanda din barajul pentru Euro 2020. Chiar dacă a fost surprins de modul în care tricolorii s-au prezentat în partida de la Reykjavik, după ce au arătat mult mai bine la antrenamente, Rădoi crede că vina este a sa și a staff-ului tehnic.

Selecționerul a discutat și despre posibilele penalty-uri pe care România le-ar fi putut primi, după ce mingea a atins mâna islandezilor în careul lor de 16 metri. Rădoi nu a acuzat, însă, deciziile brigăzii conduse de Damir Skomina.

„Era previzibil cum vor juca ei. Din punct de vedere al organizării defensive, Islanda e printre cele mai puternice echipe nordice. Au fost prea puține demarcări între linii. Nu am ieșit la primire decât foarte rar.

Probabil emoțiile și presiunea jocului au fost de vină, pentru că la antrenamente au arătat bine. Nu vreau ca vina să cadă pe jucători. Dacă există un vinovat, eu sunt acela, alături de staff-ul meu.

Dacă ni se mai dădea un penalty, poate intram în prelungiri. Dar am jucat mult prea puțin fotbal în această seară pentru a putea merge în finală”, a spus Mirel Rădoi după meciul din Islanda.

Analiza tactică a lui Rădoi: „Nu am reușit să combinăm între linii”

Jocul slab al naționalei, care a reușit să tragă pe poarta adversă doar din penalty, l-a surprins pe Rădoi, care a acuzat lipsa capacității jucătorilor de a pune în practică planul discutat înaintea meciului. Selecționerul susține că jocul adversarilor a fost unul previzibil.

„La cum am disputat primele 45 de minute, cred că putem spune că nu meritam calificarea. Am început lent, previzibil, nu trebuia să facem asta. Știam că sunt bine organizați defensiv, că joacă într-un 4-4-2 compact, dar nu am găsit spații între linii, nu am reușit să verticalizăm și au apărut greșeli pe posesia noastră lentă.

Am pierdut șapte mingi în prima noastră jumătate în prima repriză. Din aceste șapte mingi pierdute, au rezultat patru atacuri periculoase ale lor. Nu am scăpat de ce ne-a fost frică, am primit gol rapid. Am echilibrat în a doua repriză, dar e prea puțin pentru o echipă care vrea să joace finala play-off-ului”, a mai spus Rădoi.

Mirel Radoi, primele declaratii dupa Islanda – Romania 2-1

Selecționerul a vorbit și despre modul în care a alcătuit echipa și a recunoscut că își reproșează alcătuirea primului unsprezece. De asemenea, Rădoi a explicat și schimbările făcute la pauză, atunci când a înlocuit linia de atac formată din Alibec, Deac și Mitriță cu Pușcaș. Iancu și Ianis Hagi.

„Absențele din apărare nu au fost lucruri la care să ne așteptăm, dar trebuie să faci fața și la așa ceva. La Dragoș Grigore a apărut o accidentare, dar cei care au jucat trebuia să se ridice la nivelul absenților. Nu am nicio informație cum că Alibec s-a simțit rău la încălzire

Era clar la pauză că trebuie să aducem un plus. Cei trei din față nu au fost dinamici, nu au câștigat baloane, nu au venit la primire. Când fundașii centrali sau mijlocașii urcau, nu aveau soluții. Jucătorii se auto-marcau, nu am avut dinamism între linii și am vrut să schimbăm asta în repriza a doua.

Îmi reproșez modul în care am alcătuit echipa, pentru că în a doua repriză a am arătat mai bine. Eu sunt vinovatul, alături de staff-ul meu. Trebuia să capacităm mai bine jucătorii”, a completat fostul mijlocaș central.