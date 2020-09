Mirel Rădoi, mulţumit de schimbarea făcută de unul dintre titularii naţionalei: “Are şanse mai mari”

Selecționerul naționalei României a discutat despre situația portarului Ciprian Tătărușanu ajuns recent de la Lyon la AC Milan.

Rădoi vede cu ochi buni mutarea din Franța în Italia și crede că Ciprian a făcut o alegere bună: ”Are șanse mai mari să apere la Milan decât la Lyon! Francezii îi promiseseră că va juca în Cupă sau în partidele de campionat cu adversari mai slab cotați, ceea ce nu s-a întâmplat.

A făcut o alegere bună. Italia i se potrivește mai bine. Are un joc bun de picior, calitate pe care nu și-a putut-o valorifica la Lyon, care nu construia din propria jumătate, trebuia să degajeze lung.

Tătărușanu nu este singurul român din istoria lui Milan

Dar a dat de un Milan dornic să paseze, pe Pioli îl interesează să deseneze jocul de la portar”, a declarat Mirel Rădoi pentru gsp.ro. Portarul român și-a pus semnătura pe noul contract în urmă cu mai multe zile. În trei sezoane va apăra Tătărușanu poarta Milanului. Jumătate de milion de euro au achitat italienii în schimbul acestuia.

Ciprian va fi a doua opțiune a Milanului pentru postul de portar după Gianluigi Donnarumma. Înaintea lui Tătărușanu la italieni au mai jucat trei români: Florin Răducioiu (1993-1994), Cosmin Contra (2001-2002) și Cristian Daminuță (2010-2015).

La un milion și 200 de mii de euro este cotat Cipriann Tătărușanu pe site-urile de specialitate. Mirel Rădoi a anunțat stranierii pentru meciurile cu Islanda (barajul pentru calificarea la Euro 2020), Norvegia și Austria (Liga Națiunilor). Printre jucătorii convocați la lot se află și Tătărușanu. Ceilalți portari ai României sunt Florin Niță, Ionuț Radu și Silviu Lung.

”Mulți jucători visează să fie la Milan”

Tătărușanu a oferit primele declarații în calitate de jucător al lui AC Milan: ”Clubul vrea să facă lucruri importante, așa cum am văzut și pe piața transferurilor. Când o echipă cu această istorie te sună, este frumos. Am fost fericit și am acceptat imediat să vin aici. Mulți jucători visează să fie la Milan”.

Totodată, portarul naționalei României l-a lăudat pe concurentul său pentru poarta lui AC Milan: ”Gigio este foarte bun la penalty-uri, este înalt și împinge bine, este foarte dificil pentru cei care trag să se concentreze împotriva portarilor atât de puternici. La fel ca el, și eu salvez des penalty-uri”.

Chiar dacă va fi rezervă la echipa italiană, Tătărușanu promite că se va pregăti exemplar și că își așteaptă șansa: ”În toată cariera mea, doar la Lyon am fost rezervă. Aici mă aflu în aceeași situație. Nu este ușor să te antrenezi întotdeauna la maxim știind că nu vei juca. Dar îmi plac provocările, voi da totul și sper să am șansa mea”

