“Mirel Rădoi munceşte ca un leu!” Finanţatorul Universităţii Craiova se felicită că l-a readus pe antrenor la echipă

Universitatea Craiova va juca în premieră în Conference League după ce a trecut cu 5-2 la general de Bașakșehir în play-off. Mihai Rotaru a intrat a doua zi în direct și l-a lăudat pe antrenorul Mirel Rădoi,

Universitatea Craiova este surpriza plăcută a acestui nou sezon competițional. Oltenii au strâns mai multe rezultate bune în campionat și au reușit pentru prima dată să se califice în grupele Conference League.

Mihai Rotaru nu și-a putut ascunde admirația față de Mirel Rădoi, , în locul lui Costel Gâlcă. Ce a spus patronul oltenilor despre munca prestată de fostul internațional român la Craiova.

„Ceea ce face el este dincolo de admirat. Muncește ca un leu!”

„M-am felicitat când l-am readus. Rădoi face o treabă extraordinară. Ceea ce face el este dincolo de admirat. Muncește ca un leu, 24 din 24 de ore. E implicat, are o viziune complet diferită despre fotbal. Asta ne ajută și cred că este un tip care va reuși la Craiova. Ne dorim titlul după zeci de ani.

(n.r. – Dacă Craiova poate ajunge în fazele superioare din Conference League) Haideți să o luăm pas cu pas. Ne dorim să ieșim din grupe și pentru asta ne organizăm și muncim și ne facem strategia. Nu trebuie să uităm campionatul, vrem să facem cât mai multe puncte pentru a avea continuitate, dar ne dorim puncte și în Conference League.

Cu 8 puncte în Conference ne vor face pentru următorii 5 ani de zile capi de serie în play-off-ul competiției. Cu 10-11 puncte ne ajută la calificarea în optimile din Conference League, ceea ce înseamnă că vom fi capi de serie în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Rotaru în direct la FANATIK SUPERLIGA.

