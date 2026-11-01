„Mirel Rădoi, negocieri finale!” Antrenorul român este așteptat de noua echipă la stadion

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Mirel Rădoi este la un să revină. Tehnicianul român are șanse mari să ajungă în prima ligă a Greciei. Presa elenă anunță că antrenorul se află în negocieri avansate și este favorit pentru a prelua banca tehnică a celor de la Asteras Tripolis.

Negocieri pe ultima sută de metri între Mirel Rădoi și Asteras Tripolis

Mirel Rădoi (45 de ani) este în continuare liber de contract după despărțirea de turcii de la Gaziantep FK, moment produs la finalul lunii august, după doar șapte meciuri din noul sezon. Dumitru Dragomir a spus recent, în exclusivitate pentru FANATIK, faptul că este sigur că Rădoi va reveni în scurt timp în România și . Însă numele tehnicianului a fost legat în ultima perioadă de

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Potrivit publicației elene , clubul Asteras Tripolis a avut un start modest de sezon, motiv pentru care a decis să se despartă de tehnicianul Giorgos Antonopoulos. Conducerea și-a îndreptat imediat atenția spre Mirel Rădoi, considerat varianta ideală pentru a redresa echipa. Jurnaliștii greci menționează că discuțiile dintre cele două părți au progresat considerabil, iar Rădoi este pregătit să facă pasul spre campionatul elen, fiind așteptat să fie prezent pe stadionul „Toumba”: „După meciul de astăzi cu PAOK din etapa a 9-a a Super League (01/11/26, ora 19:00), Asteras Tripolis este de așteptat să „accelereze” procedurile pentru numirea noului antrenor, Mirel Rădoi fiind acum marele favorit. Cele două părți par să se afle în etapa finală a negocierilor, antrenorul român pregătindu-se pentru… Arcadia, după ce a antrenat Steaua București, Craiova, Al-Jazira, Al-Bateh, Al-Tai și naționala României”.

După 8 etape din actuala stagiune, Asteras Tripolis ocupă locul 11, cu doar 6 puncte. Mirel Rădoi ar avea, din nou, o misiune dificilă de redresare a unei formații cu un start extrem de modest de sezon. El ar urma să se dueleze în Grecia cu Elias Charalambous, tehnicianul căruia i-a urmat sezonul trecut pe banca FCSB-ului și care o conduce acum pe Levadiakos (locul 12, 6 puncte). Tot la Levadiakos se află și foștii elevi ai lui Mirel Rădoi din scurta aventură avută la formația bucureșteană, Alexandru Pantea, Adrian Șut și Octavian Popescu.

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Cine este singurul român care a evoluat pentru Asteras Tripolis

Asteras Tripolis, echipa împotriva căreia , a avut în istoria sa și un jucător român legitimat la club. Mai exact, Dorin Goian este cel care a îmbrăcat în cariera sa tricoul grecilor. El fusese adus de la Rangers în vara anului 2013, gratis. Fostul fundaș român a strâns 89 de meciuri pentru formația elenă, având 6 contribuții în total. Tot de aici, el avea să se retragă oficial în vara anului 2016. Dorin Goian a organizat în vara anului 2025 meciul retragerii sale, în care s-au duelat echipele ”All Stars” cu ”UEFAntasticii”. în fața a 6.000 de spectatori și s-a încheiat cu scorul de 6-6.