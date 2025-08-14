Mirel Rădoi, nemilos după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3: „Cine m-a luat de prost, treaba lui”

Universitatea Craiova a suferit în returul cu Spartak Trnava, din turul trei preliminar al UEFA Conference League, dar a reușit în cele din urmă . Mirel Rădoi a fost sincer la conferința de presă și a explicat unde s-a făcut diferența în acest joc.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi: „În prima manșă trebuie să joci fotbal, iar în a doua trebuie să te califici”

După ce câștigase cu scorul de 3-0 în tur, , acolo unde gazdele au reușit să marcheze nu mai puțin de patru goluri și să trimită meciul în prelungiri.

Reușita de senzație a lui Tudor Băluță, plus golul marcat pe contraatac de Nsimba, pentru clubul din Bănie.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă de după meci, antrenorul Mirel Rădoi a evidențiat încă o dată punctele forte ale adversarei și a explicat de ce Spartak Trnava a fost aproape de o „remontada” de poveste.

„O partidă cu emoții, grea, dificilă, așa cum anticipam. Din păcate nu am reușit să fac pe băieți să fie motivați, am trecut prin mari emoții, dar mă bucur că sunt două manșe, în prima trebuie să joci fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

ADVERTISEMENT

(n. r. despre culoarul bun al oltenilor) Cine m-a luat de prost, treaba lui. Eu am avertizat dinainte, pentru că adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Faptul că nu au marcat la Craiova s-a datorat faptului că noi am jucat foarte bine, dar aici a fost cu totul altă echipă.

ADVERTISEMENT

Și noi jucăm foarte bine acasă, dar suntem mai slabi în deplasare. Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă, se pare că până acum soluțiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune.

ADVERTISEMENT

Îi felicit pe băieți pentru determinare, atitudine, dar și pentru calificare. (n. r. mesajul transmis la pauză) Le-am zis că trebuie să jucăm la fel, că adversarul nu mai are nimic de pierdut la acest rezultat. Probabil că nu au crezut că putem primi patru goluri și că nu ne mai pot pune în dificultate”.

Mirel Rădoi: „Dacă ți-e frică, mai bine rămâi acasă cu soția și copiii”

„Sunt conștienți că atunci când vorbim despre un adversar, nu vrem să îi motivăm pe ei, ci să le recunoaștem calitățile. În seara asta e clar că noi am crezut că nu putem primi patru goluri. Când te relaxezi, oricât ai încerca după, e greu.

În seara asta ne vom bucura de calificare, de mâine dimineață ne gândim la Ciuc (n. r. meciul cu Csikzereda). Trnava este o echipă puternică, nu întâmplător nu au primit niciun gol în cele trei etape de campionat, știm că sunt o echipă bună, cu un antrenor care are principii foarte clare. Sunt convins că au mari șanse să câștige campionatul.

Golul marcat de noi, nu a făcut decât să le ușureze munca celor de la Trnava, pentru că noi am crezut că jocul s-a terminat. Fotbalul, dacă nu-l respecți, te pedepsește. Prin ceea ce am trecut în carierea mea de jucător și antrenor, nu mă mai sperie nimic.

Frică nu am avut și nu voi avea, pentru că e vorba doar de un sport. Dacă ți-e frică, mai bine rămâi acasă cu soția și copiii. Suporterii lor merită nota 10. Felicitări, tuturor. Au reușit să capaciteze într-un moment dificil. Dar e ușor să joci când nu ai nimic de pierdut.

Sunt mulți jucători interesanți aici, dar nu știu dacă putem să îi cumpărăm. Nu pot menționa câțiva, pentru că ar fi lipsă de fair-play față de ceilalți. Sper ca anul viitor să ne întâlnim în turul preliminar de Champions League”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.