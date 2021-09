Mirel Rădoi, nemulţumit după 2-0 cu Liechtenstein: “Aşteptam ca scorul să fie mai mare! Ne pierdem concentrarea la finalizare”

, prin golurile marcate de Alin Toşca şi Cristi Manea. Dar selecţionerul Mirel Rădoi spera la un scor mai mare împotriva ultimei clasate din grupa J.

ADVERTISEMENT

Rădoi spune că “tricolorii” nu se concentrează suficient la finalizare şi le aminteşte că primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte este golaverajul. .

Mirel Rădoi, nemulţumit după 2-0 cu Liechtenstein. Cum l-au supărat “tricolorii” în meciul de pe Arena Naţională

“Aveam nevoie de trei puncte, dar mă aşteptam să fie scorul mai mare. Ne creăm ocazii, dar ne pierdem concentrarea în momentul finalizării. Era de aşteptat să avem multe ocazii, practic era o formalitate. În relaţiile de unu contra unu trebuia să ajungem mult mai rapid în careu.

Nu garanta nimeni că dacă aveam un atacant marcam mai multe goluri. I-am strigat să vină mai mult la primit. Era de aşteptat să marcheze fundaşii, ei au încercat să aglomereze jocul.

ADVERTISEMENT

Mergem în Macedonia cu încredere. Sunt 10 puncte câştigate, pentru că s-au terminat la egalitate partidele rivalelor. Vom analiza partidele şi starea fizică a jucătorilor. Noi lucrăm la antrenament cu toată lumea acelaşi lucru, chiar dacă unii poate se exprimă mai greu din cauza emoţiilor.

Mirel Rădoi, mulţumiri pentru fanii care au fost prezenţi la meci: “Au rămas alături de jucători”

Mirel Rădoi a felicitat publicul prezent pe Arena Naţională, la prima partidă a “tricolorilor” cu spectatori după o pauză de doi ani. Spera că jucătorii săi le vor oferi fanilor mai multe goluri.

A fost foarte frumos să jucăm cu fani. Mi se făcea pielea de găină când s-a cântat imnul. Mai voiam măcar un gol şi în repriza a doua. Avem ocazii şi nu marcăm. E o grupă echilibrată, iar criteriul de departajare este golaverajul.

ADVERTISEMENT

Era normal să fim şi noi ajutaţi de rezultate, după ce s-a întâmplat în grupă. Penalty uşor dat cu Armenia, golul trei o poziţie de ofsaid. Cu Macedonia nu am primit două lovituri de pedeapsă.

Mirel Rădoi are probleme de efectiv înaintea partidei cu Macedonia de Nord, care este programată miercuri, la Skopje. Selecţionerul speră să găsească soluţii pentru partida crucială în lupta pentru locul 2 în grupă.

Probleme de lot pentru Mirel Rădoi înaintea jocului cu Macedonia de Nord: “Am tot avut accidentaţi şi jucători depistaţi pozitiv”

“Va fi mai greu cu Macedonia, e o echipă bună. Jucători cu calitate tehnică foarte bună. Avem doar mâine dimineaţă la dispoziţie şi nu putem face multe lucruri la antrenament.

ADVERTISEMENT

De când cu această pandemie am tot avut accidentaţi şi jucători depistaţi pozitiv. Am şi spus că de asta nu aducem alţi jucători, nu ştim ce s-a întâmplat şi unde au fost. Chiar şi jucătorii vaccinaţi erau sub semnul întrebării.

Cineva trebuia să facă această schimbare de generaţii. Am participat şi eu la acea schimbare din 2000, dar Ladislau Boloni a avut atunci meciuri amicale. Le mulţumim fanilor pentru primire şi că au rămas alături de jucători. M-am potolit cu reproşurile legate de arbitraj pentru că era o brigadă de femei”, a mai spus Rădoi.