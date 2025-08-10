Mirel Rădoi, nemulțumit după U Craiova – Hermannstadt: „Trebuie să schimbăm multe”. Ce a spus despre euro-golul lui Romanchuk și despre plecarea lui Markovic

Mirel Rădoi a apreciat că Universitatea Craiova nu a prestat chiar cel mai bun fotbal de care este capabilă în meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, câștigat în cele din urmă de olteni cu scorul de 1-0.

Concluziile lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „E clar că trebuie să schimbăm multe”

Pe de altă parte însă, antrenorul echipei din Bănie a identificat mai multe motive care au condus în viziunea lui către acest deznodământ. De asemenea, cu aceeași ocazie, printre altele, tehnicianul a mai vorbit și despre golul de senzație marcat de Oleksandr Romanchuk în acest joc, dar și despre plecarea lui Jovan Markovic de pe „Ion Oblemenco”,

„Să zicem că ne-am câștigat o doză de moral, care era aproape să se termine la ultima fază, mergem încrezători pentru returul de la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm multe.

Era de așteptat, am spus că nu o să avem foarte multe ocazii, totuși multe greșeli neforțate, de unde au apărut și situațiile lor. Nu știu dacă au fost atât de multe și clare, dar au avut câteva.

Toate cumva astă seară, căldura, relaxarea, gândul la returul de la Trnava, cred că și astea au cântărit în evoluția noastră în seara asta.

Ce a spus despre golul de senzație marcat de Romanchuk: „Nu asta am pregătit”

(n.r. Despre euro-golul lui Romanchuk) Nu asta am pregătit, să dea el gol de acolo. Au ieșit puține lucruri din ce am pregătit zilele astea, dar cumva trebuie să mă mulțumesc cu rezultatul. Echipele mari reușesc să câștige și când joacă prost, poate a fost așa și pentru noi.

Încerc să pronunț lucrurile astea, ce avem de reglat o să mai reglăm după ușile alea. (n.r. Despre evoluția lui Silviu Lung Jr.) Pentru noi o mare surpriză nu este, suntem de 6 luni împreună, un portar foarte bun, pe care și l-ar dori orice echipă din Superliga. A câștigat trofee, are experiență internațională. Felul cum se pregătește, e o concurență aprigă între cei trei portari, din punctul ăsta de vedere suntem norocoși.

(n.r. Despre plecarea lui Jovan Markovic) În momentul ăsta are nevoie de minute, nu ne putem permite în momentul ăsta situația asta. Sper să-i se dea minute, orice ar face, trebuie să joace. Aproape că nu mai contează dacă va fi folosit pe poziția de atacant. Nu avea niciun viitor cu noi, doar la antrenamente, fără minute oficiale, era foarte, foarte greu pentru el.

Mirel Rădoi, despre ratarea mare semnată de Nsimba: „Nu pot să judec un jucător după o ocazie”

Mari probleme nu au fost înainte de această partidă. Am încercat să fim atenți cu ei, e clar că vor apărea schimbări în primul 11 față de partida din seara aceasta (n.r. la returul cu Spartak Trnava).

(n.r. Despre posibile noi transferuri) Asta vom vedea de la meci la meci, dacă apar situații neprevăzute, vom vedea și ce jucători, pe ce poziții. Momentan suntem mulțumiți cu ce avem. Nicu (n.r. Bancu) nu are o accidentare gravă. În condițiile în care jucătorii pleacă, există o posibilitate.

(n.r. Despre Nsimba) Nu pot să judec un jucător după o ocazie. Se întâmplă, dacă ar fi marcat toate ocaziile, probabil nu mai ajungea la Universitatea Craiova. E un jucător pe care ne bazăm, un jucător bun, nu putem să îl evaluăm după o singură fază”, a spus Mirel Rădoi la finalul meciului , partidă care a generat