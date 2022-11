Mirel Rădoi, nervos la adresa jucătorilor după Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova 1-1: „În iarnă vor fi schimbări! Important era să se antreneze bine”

Antrenorul oltenilor i-a avertizat din nou pe fotbaliști că nu unii dintre ei nu vor rămâne la echipă, urmând să schimbe lotul în pauza competițională din iarnă.

Mirel Rădoi, nervos la adresa jucătorilor după Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a fost nervos la adresa jucătorilor săi după remiza , scor 1-1: „S-a terminat cu un scenariu negru, pe care nici următorul adversar nu l-ar fi avut în minte dacă-l puneam să aleagă. Au fost greșeli inadmisibile, pe care le facem de ceva timp și probabil astea sunt limitele noastre.

ADVERTISEMENT

De ce să fiu supărat pe antrenor? Screciu e vinovat pentru galbene, dar nu putem spune că rezultatul e luat din cauza lui.

Eu cred că noi am pierdut două puncte astăzi. Ei nu trebuie să facă analiza arbitrajului, nu au competențele necesare, cred că trebuie să își vadă de treaba de fotbaliști”.

ADVERTISEMENT

„Problemele sunt altele, nu neapărat că a egalat Chindia, problema e că avem momente când ne retragem deliberat, fără a discuta aceste lucruri, fără a înțelege aceste lucruri. Poate astea sunt limitele noastre. Trebuie să facem o reevaluarea a lotului.

Fundașilor centrali, fiind lenți, le e frică să stea mai sus. Trebuie să îi facem să înțeleagă că atacanții trebuie să vină după ei. Când am venit la această echipă, se pierdea des marcajul și am luat unele decizii atunci.

ADVERTISEMENT

Eram supărat pentru că avem momente când jucătorii sunt nemulțumiți că nu joacă. Trebuie să înțeleagă că în momentul în care ai nemulțumirile astea, trebuie să te antrenezi mai bine și să poți să joci 90 de minute. Când nu poți să atingi aceste condiții, nu ai ce să joci la o astfel de echipă”, a mai spus Mirel Rădoi la finalul meciului.

„E treaba lor dacă fac notificări! Important era să se antreneze”

„E treaba lor dacă sunt obișnuiți altfel. Nu cred că nu a fost disciplină la acest club. E treaba lor, pot să notifice, pot să facă orice își doresc. Important era ca ei să se antreneze.

ADVERTISEMENT

Eu nu am nimic cu nimeni. Nu am nimic cu persoana Vînă, cu persoana Martic, cu persoana Hanca, eu am ceva cu sportivii.

ADVERTISEMENT

Dacă îi văd pe stradă, îi salut și îi întreb ce mai fac, dar eu sunt supărat pe sportivi, nu pe persoane”, a .

„Trebuie să rezolvăm problemele, în iarnă vor fi schimbări. Trebuie să dea totul în meciurile următoare și vom vedea cine va rămâne la echipă”, a mai spus antrenorul oltenilor.