Mirel Rădoi, noi detalii din scandalul de la Universitatea Craiova – U Cluj 1-0: ”L-ai avut președinte, știi cum reacționează”. Video

La pauza partidei Universitatea Craiova – U Cluj 1-0 a existat un scandal între Sorin Cârțu și jucătorii și oficialii ”șepcilor roșii”, iar Mirel Rădoi a povestit că a încercat să liniștească apele.

Scandalul de la Universitatea Craiova – U Cluj 1-0, comentat de Mirel Rădoi

Președintele de onoare al oltenilor a fost și că i-a scuipat și înjurat pe jucătorii clujeni, iar tehnicianul Mirel Rădoi a vorbit la conferința de presă despre incidentele petrecute.

ADVERTISEMENT

”Am auzit că s-a întâmplat ceva la pauză. Am apucat să vorbesc cu nea Sorin un minut. Am înțeles că cineva l-a provocat, l-a înjurat și el a răspuns agresiv verbal. Am vorbit cu Ovidiu Bic și mi-am cerut scuze pentru reacția lui nea Sorin, care a și plecat de la stadion după.

Nu știu ce s-a întâmplat la final. Am înțeles că a mai fost un episod, dar nu știu ce s-a întâmplat. La începutul reprizei a doua, am auzit de la cei de la U Cluj ce s-a întâmplat și le-am zis că îmi pare rău. I-am zis lui Ovidiu Bic: ‘L-ai avut președinte pe nea Sorin, știi cum reacționează’. Probabil că nu trebuia să se întâmple lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

În schimb, nea Sorin mi-a zis că el venise pentru o altă discuție și a fost înjurat și provocat de unul dintre jucători și un membru din staff. El voia să aibă o discuție despre maniera de arbitraj și de aici a degenerat între bănci”, a declarat Rădoi.

Rotaru a sărit în apărarea lui Cârțu

Dacă antrenorul formației U Cluj, Ioan Ovidiu de cele întâmplate la Craiova, directorul sportiv al ardelenilor, la adresa lui Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

În schimb, patronul Universității Craiova, și s-a arătat convins de faptul că cei de la U Cluj mint. ”Contextul este foarte important pentru a înțelege că a fost un meci plin de tensiuni. La pauză, domnul Cârțu i-a zis arbitrului să fie atent, că înainte de penalty a fost henț, iar cineva de la ei i-a zis: ‘Taci, bă, boșorogule’, iar apoi l-au înjurat.

Cristea când a ieșit a început să înjure spectatorii. Cârțu i-a zis: ‘Tu înjuri spectatorii pe Omblemeco, mă? Nu îți e rușine?’. Sorin Cârțu mi-a dat cuvântul că nu a făcut așa ceva. Și că el a fost înjurat. Cum poți să vorbești așa cu Sorin Cârțu pe Oblemenco?

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că mint (n.r. – cei de la U Cluj). Sorin Cârțu nu bea de 30 de ani. Nu are voie să pună gura pe alcool. Cum poți să spui că el bea? Nu cunosc ce a fost acolo. Dacă Bic, Artean, Chipciu și Nistor l-au înjurat înainte pe Sorin Cârțu ce facem? Nu-l cunosc pe Nistor, nu pot zice ce a făcut”, a afirmat Rotaru.