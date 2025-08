Mirel Rădoi nu știa că Ion Iliescu a murit! Antrenorul Universității Craiova, declarație surprinzătoare la conferința de presă

. Oltenii își doresc un nou succes, însă s-a pus problema ca partida să nu se dispute, întrucât joi este zi de doliu național, în urma decesului lui Ion Iliescu. Mirel Rădoi, antrenorul echipei din Bănie, a surprins pe toată lumea când a spus că nici măcar nu știa că fostul președinte al României a murit.

Mirel Rădoi a șocat pe toată lumea la conferința de presă

, după ce Ion Iliescu, primul președinte al României de după căderea regimului comunist, s-a stins din viață. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a făcut și el apariția la Palatul Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

S-a discutat despre posibilitatea ca meciurile echipelor din România programate joi să fie amânate, însă în cele din urmă FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor juca toate în cupele europene.

Mirel Rădoi a fost întrebat la conferința de presă premergătoare partidei cu Spartak Trnava dacă s-a temut că meciul ar putea fi amânat. Antrenorul Universității Craiova a surprins prin sinceritatea sa, afirmând că nici măcar nu aflase despre decesul fostului președinte, fiind complet concentrat pe duelul din Europa League.

„(n.r. – Aveați emoții că partida s-ar putea să nu se dispute din cauza doliului național?) N-am avut emoții, pentru că abia acum am aflat că a decedat, înainte să vin aici. Condoleanțe familiei, nu am știut, televizorul a fost închis. În afară de fotbal, nu am auzit altceva în zilele astea. N-am știut, dacă se lua o decizie trebuia să o respectăm, n-avem încotro”, a spus antrenorul echipei din Bănie.

Ce spune Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Mirel Rădoi este pregătit pentru un meci dificil cu Spartak Trnava. Deși oltenii pornesc cu prima șansă, echipa din Slovacia va da totul pe teren pentru a obține calificarea în play-off-ul Europa League, joi seară, pe arena „Ion Oblemenco”.

„(n.r. – Va fi mai greu meciul cu Trnava față de cel cu Sarajevo?) Mult mai greu, și tur, și retur. Ambele echipe trebuiau să se întâlnească în play-off. Va fi o partidă mult mai dificilă, chiar și decât prima cu Sarajevo (n.r. – pierdută de Craiova, scor 1-2). Spartak Trnava este o echipă foarte bună. Dacă nu vom face meciul perfect, nu avem nicio șansă să câștigăm. Trebuie să limităm adversarul, să nu mai aibă ocazii”, a mai spus Mirel Rădoi la conferința de presă.