Mirel Rădoi l-a sfidat pe Gigi Becali! Vlad Chiricheș, titular în Farul – FCSB

ADVERTISEMENT

Farul – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din play-out-ul SuperLigii. Duelul are o importanță aparte, formația de la malul mării aflându-se pe loc de baraj. De cealaltă parte, roș-albaștrii au ocazia să urce pe prima poziție în clasament, după ce UTA a pierdut în deplasare cu Oțelul Galați.

Vlad Chiricheș, titular în Farul – FCSB după criticile lui Gigi Becali

FCSB s-a impus de o manieră clară în etapa precedentă din SuperLigă, scor 4-0 contra UTA, în seara de Înviere. Spre surprinderea tuturor, Gigi Becali a avut motive de nemulțumire după succesul de pe Arena Națională. Mai exact, patronul campioanei a ținut să îl critice în termeni duri pe Vlad Chiricheș la finalul celor 90 de minute.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi nu se aștepta ca nașul său să nu se țină de cuvânt și să își critice jucătorii. După aceste evenimente, ruptura dintre antrenor și Gigi Becali pare iminentă, iar , în Superliga Turciei, după partida de la malul mării.

: „Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiție să se dea șmecher”. Totuși, la mai puțin de 8 ore distanță de la cele spuse de patronul FCSB, Mirel Rădoi l-a băgat încă din primul minut pe Vlad Chiricheș în partida de la Ovidiu, deși omul de afaceri îl dădea drept titular pe Lixandru, jucător proaspăt revenit din accidentare. Echipele de start din Farul – FCSB:

ADVERTISEMENT

Farul : Rafael Munteanu – D. Maftei, Dican, Gustavo, Cr. Ganea – I. Vînă, Dan Sîrbu, Ramalho – Ișfan, Alibec, Radaslavescu

Rezerve : Buzbuchi, Furtado, Alexandru Duțu, Banu, Iancu, Goncear, Marincean, R. Tănasă, Jovan Markovic, Vojtus, Cojocaru, Nicolas Constantinescu. Antrenor : Flavius Stoican.

FCSB : Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Pedro – Fl. Tănase, Vl. Chiricheș, D. Olaru – D. Miculescu, Al. Stoian, Cisotti. Rezerve : Matei Popa, L. Zima, A. Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Ngezana, Radunovic, Tavi Popescu, Baba Alhassan, Thiam. Antrenor : Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi l-a sfidat pe Gigi Becali

Imediat după victoria obținută de FCSB cu UTA, Gigi Becali a intrat în direct și a lansat un mesaj clar: Chiricheș nu mai poate juca fotbal. Deși patronul formației a transmis la FANATIK SUPERLIGA faptul că veteranul va fi rezervă și miza pe calitatea umană a finului său, Mirel Rădoi a surprins și a decis ca Vlad Chiricheș să înceapă din primul minut la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

„Mirel s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori. Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd. Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM: ‘Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi’. Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred.

ADVERTISEMENT

Crezi c-o să-l mai bage el diseară (n.r. cu Farul)? (n.r. – am înțeles că joacă Lixandru) Păi vezi? (n.r. – poate-l bagă 10 minute, cu fentă) Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiție să se dea șmecher. Are bun simț, oricât de capricios ar fi el. Bunul simț îl caracterizează. ‘Lasă, mă, dacă nu vrea nașul, lasă-l’. Știe și el cum e Chiricheș. Mirel Rădoi a imprimat o agresivitate echipei și această agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe la teren pe acolo”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.